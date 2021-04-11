Голландский канал опубликовал переговоры ополченцев из дела о крушении МН17

Голландский телеканал NOS опубликовал расшифровки перехваченных переговоров четверых фигурантов дела о сбитом малайзийском «Боинге». Как считают эксперты международной Следственной группы, «Боинг» был сбит из российского «Бука», однако Россия эти выводы категорически не признает.

Из записи переговоров следует, что полковник Сергей Дубинский несколько часов после произошедшего не знал о крушении судна..

«Разговоры подтверждают сделанный Совместной следственной группой (ССГ, JIT) и голландским Совбезом вывод о том, что самолет рейс MH17 был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) “Бук”», — переводит заключение журналистов «Фонтанка».

Напомним, «Боинг» потерпел крушение в июле 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, бывших на борту гражданского самолета, погибли.