Кубань потеряла до 70% туристов после заявления губернатора об ограничениях

Россияне начали массово отказываться от забронированных путевок на курорты Краснодарского края уже спустя полчаса после заявления главы региона Вениамина Кондратьева, что с 1 августа туда не будут пускать людей, не привившихся от коронавируса, а с 1 июля начнут требовать ПЦР-тест для заселения. Об этом в разговоре с «Говорит Москва» рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Мы не ожидали такого бурного ответа от потребителей по крайней мере при бронированиях на июль. Но буквально через полчаса после публикации сообщения губернатора начался шквал звонков с заявлениями на аннуляции. Сегодня этот шквал сдержать уже не получается», — сказа она, добавив, что пока они не владеют полной картиной по всем гостиницам края.

От поездок на Кубань в июле уже успели отказаться порядка 30% туристов, а в августе — 70%. Параллельно на 5-7% подскочили цены на отдых в Крыму и Турции, с которой Россия возобновила авиасообщение.

Ранее Sobesednik.ru писал, что по мнению Российского союза туриндустрии, при отказе от забронированной поездки на Краснодарские курорты россияне могут потерять до 80% от оплаты, потому что эта причина не будет считаться форс-мажорной.

Власти региона уже успели объяснить, что ограничения не будут касаться детей, тех, кому вакцинация противопоказана по состоянию здоровья, а также людей, привившихся любой иностранной вакциной.