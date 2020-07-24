Московские рестораны и кафе потеряют около 80% посетителей из-за введения QR-кодов

После введения с 28 июня «безковидных зон» заведения общественного питания Москвы потеряют до 80% посетителей. Об этом заявил в эфире телеканала «Дождь» уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

«Это (процент снижения количества посетителей ресторанов в Москве прим. ред) достаточно легко считается. Это количество привитых в городе, количество людей, которые могут иметь QR-код, по отношению к количеству людей вообще. (…) Сколько людей может получить QR-код к понедельнику? Ну, процентов 20. Значит, количество людей в ресторанах упадет на 80%», — приводит его слова ТАСС.

Эксперт считает, что ограничения могут привести к уничтожению ресторанного бизнеса, поскольку люди будут заказывать, в основном, фастфуд, блюда из определенных ресторанов, а заведения с «нормальной едой» будут терять прибыль еще больше.

Как сообщалось ранее, проверять QR-коды при посещении ресторанов, кафе и массовых мероприятий с численностью более 500 человек начнут с 28 июня. Ограничения до 11 июля не затронут летние веранды, заведения при гостиницах и хостелах, столовые при предприятиях и учебных заведениях.

Получить QR-коды смогут граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или люди, имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более трех дней назад.