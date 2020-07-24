Власти Москвы рассказали, как получить QR-коды для посещения кафе и массовых мероприятий

Получить QR-коды для посещения общепитов и массовых мероприятий в Москве можно уже с сегодняшнего дня. Как это можно сделать, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Как сообщалось ранее, проверять QR-коды при посещении ресторанов, кафе и массовых мероприятий с численностью более 500 человек начнут с 28 июня. При этом детям и подросткам в сопровождении родителей или законных представителей такой код не потребуется.

Специальный QR-код уже сейчас можно получить в регистратуре или инфомате городской поликлиники, электронной медицинской карте, в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО», на портале mos.ru, на сайте immune.mos.ru, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус». Коды, полученные на федеральных ресурсах до 25 июня, тоже будут являться действительными.

Получить QR-коды смогут граждане, прошедшие вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в России, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев (которые есть в регистре заболевших) или люди, имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более трех дней назад.

При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий Москвы, подключенной к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Узнать о таких учреждениях можно на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.

Отмечается, что летние веранды будут работать без проверки QR-кодов до 11 июля включительно, ограничения также не затронут заведения при гостиницах и хостелах, столовые при предприятиях и учебных заведениях.