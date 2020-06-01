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Не обращавшимся к врачу перенесшим ковид не дадут QR-код для входа в кафе Москвы

Если данные о заболевании отсутствуют в регистре заболевших, то гражданин не сможет получить QR-код, как переболевший

Фото: Дмитрий Мальтера

Россияне, переболевшие коронавирусом, но не зафиксированные в регистре заболевших, не смогут получить QR-код для посещения кафе и ресторанов Москвы. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Москве. 

«Если данные о заболевании коронавирусом отсутствуют в федеральном регистре заболевших, то гражданин не сможет получить QR-код, как переболевший. Люди, переболевшие коронавирусом, но не обращавшиеся к врачу и не имеющие отметки о заболевании, должны будут сдать ПЦР-тест в лабораториях, которые подключены к ЕМИАС», — заявили в оперштабе и добавили, что справка о наличии антител к COVID-19 также не будет основанием для посещения кафе и ресторанов. 

Как уточняется, при отсутствии московского полиса ОМС или прикрепления к столичной поликлинике QR-код можно будет получить через специальный сервис мэрии Москвы immune.mos.ru. Он начнет работать с 25 июня и пригодится тем, кто переболел коронавирусом не в Москве или наблюдался в частном, федеральном или ведомственном медицинском учреждении. Сервис позволить сгенерировать QR-код после прохождения сверки с федеральным и региональным регистрами заболевших.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, подтвердить согласие с условиями сервиса, после чего можно будет получить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, перенесенное заболевание COVID-19 или наличие отрицательного результата пройденного ПЦР-теста. QR-код можно отправить на электронную почту, распечатать на принтере или сохранить на свой смартфон.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, который делался в ближайшие три дня.

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