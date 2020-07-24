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Как менялись заявления Собянина об ограничениях в Москве из-за пандемии за последний месяц

Месяц назад столичный мэр утверждал, что Москва лучше всех в мире справляется с пандемией. Сейчас в столице введен ряд жестких ограничений

Фото: Global Look Press

Еще месяц назад столичный градоначальник Сергей Собянин заявлял о том, как хорошо справляется Москва с пандемией и не уступает другим городам всего мира. Так что же случилось за этот месяц и как менялись его заявления за это время?

23 мая Собянин заявил, что российская столица достойно и лучше всех в мире справилась с пандемией коронавируса. По его словам, система отработана таким образом, что дает возможность нормальной жизни в городе и работе всех отраслей.

При этом 21 мая, он же сообщал о том, что процент привитых от коронавируса в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем иногда даже в разы.

26 мая Собянин предложил создать в московских ресторанах свободные от коронавируса зоны, на что незамедлительно последовала критика подобной инициативы.

3 июня он допустил возможную отмену ограничений в Москве уже к осени этого года.

«Остались только профилактические меры, все остальное нами уже давно отменено, уже почти год работаем в нормальном режиме. Массовые мероприятия – вот те ограничения, которые остались. Но где-то ближе к осени будет достигнут коллективный иммунитет и можно будет говорить об отмене ограничений, – рассказал он. 

12 июня Собянин объявил дни с 12 по 20 июня выходными из-за высокого уровня распространения коронавируса.

16 июня он подписал указ об обязательной вакцинации 60% служащих ряда сфер как частных, так и государственных услуг.

18 июня продлил ограничения по коронавирусу до 29 июня, среди которых запрет всех массовых мероприятий с участием более 1000 человек, закрытие детских площадок, танцполов и фан-зоны для болельщиков. 

22 июня он объявил о том, что с этого дня начнет действовать запрет на проведение мероприятий численностью более 500 человек, а с 28 июня в заведения общепита буду пускать только по QR коду подтверждающим вакцинацию или наличие показаний против применения вакцины. 

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