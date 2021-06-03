"Те ограничения, которые остались": Собянин назвал сроки снятия всех ограничений в Москве

Еще не так давно многочисленные эксперты ожидали, что российские власти в скором времени объявят о победе над коронавирусом в стране, однако с каждым новым месяцем ситуация все отчетливее дает понять, что авторы таких прогнозов серьезно ошибались.

В последнее время россияне, напротив, все чаще вынуждены слышать то прогнозы отдельных специалистов, которые сложно назвать оптимистичными, то высказывания власть имущих о том, что темпы вакцинации населения России оставляют желать лучшего. Одним из сетовавших на это обстоятельство был и мэр российской столицы Сергей Собянин.

Более того, в свежем интервью агентству «Интерфакс» Сергей Семенович, и вовсе, сделал заявление, после которого становится понятным, что победа над коронавирусом и полная отмена ограничений откладываются как минимум до осени. По его словам, ожидать положительных изменений следует только ближе к концу лета.

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– Остались только профилактические меры, все остальное нами уже давно отменено, уже почти год работаем в нормальном режиме. Массовые мероприятия – вот те ограничения, которые остались. Но где-то ближе к осени будет достигнут коллективный иммунитет и можно будет говорить об отмене ограничений, – заявил столичный градоначальник в ответ на вопрос о том, когда в Москве отменят запрет на проведение массовых мероприятий.