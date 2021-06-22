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В России снова рост по заражениям и смертям. Питер и Подмосковье ставят рекорды

В РФ – суточный рекорд заболеваемости за волну. Питер обогнал Москву по числу смертей, в МО цифра стремительно растет

Фото: Global Look Press

За последние сутки в России выявили 21 665 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимум за текущую волну заболеваемости. Также локальный антирекорд установлен по смертям за сутки — 619 человек стали жертвами ковида, сообщает оперативный штаб при правительстве. Рекордным за текущий период оказалось и число выписанных из больниц: 14 347 человек.

После четырех дней антирекордов по смертности Москва наконец показала падение по сравнению с предыдущим днем по этому показателю: за день от коронавируса в столице скончались 96 человек против 98 накануне. Заболели 8 457 москвичей, а выздоровели — 4 260.

В Подмосковье продолжается нелинейный рост заболеваемости и смертности от ковида: за сутки здесь обнаружено 2 504 новых случая болезни и 20 смертей. Необычные показатели регион демонстрирует последние четыре дня. Необычно и то, что те же четыре дня резко растет число выписанных из больниц (сегодня 1936 человек), хотя теоретически между ростом заболеваемости, смертностью и выздоровлением должен быть временной лаг в пару недель.

Фото: Скриншот с сайте "Стопкоронавирус.рф"

Более плавный рост наблюдается в Санкт-Петербурге, где выявлены рекордные для этой волны 1 247 случаев заболевания и 107 смертей (также антирекорд). Выписаны были 2 333 человека за сутки.

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