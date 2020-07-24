Москва ставит рекорд по смертности от COVID-19 уже четвертые сутки подряд

За сутки в России зафиксирован 601 смертельный случай от COVID-19, из них 98 случаев в Москве. Таким образом, столица ставит рекорд по смертности уже четвертый день подряд. Это следует из данных опубликованных Оперштабом по борьбе с заболеванием.

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В Москве за сутки зафиксировано 7 916 новых заболевших, госпитализировано 1 772 человека, скончалось 98 пациентов. В тяжелом состоянии остается 669 человек, выздоровели 4 558 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, увеличилось до 1 135 580.

Регионами с высоким приростом заболеваемости также стала Московская область, где за сутки было зафиксировано 2436 случаев заражения, и Санкт-Петербург (1194 случая).

Всего за сутки в России выявлено 20 393 случая заражения COVID-19, полностью выздоровели 14 024 человека, 601 погиб.

За все время пандемии выявлено 5 409 088 случаев коронавируса, из них смертельных – 132 064.

Ранее в Москве были приняты меры, согласны которым с 22 июня начнет действовать запрет на проведение мероприятий численностью более 500 человек, а с 28 июня в заведения общепита буду пускать только вакцинированных граждан или переболевших по QR-коды. Согласно новым указам, работодатель также должен иметь не менее 60% вакцинированных сотрудников, иначе ему грозит приостановление деятельности на 90 дней.