В Удмуртии закончилась вакцина. Это уже шестой регион с дефицитом препарата

Руководство Удмуртии сообщило о приостановке программы массовой вакцинации из-за нехватки препаратов. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

За последнюю неделю во всем регионе привили всего порядка 12 тысяч человек. При этом сейчас в среднем в сутки делается 4-5 тысяч прививок. Замглавы Минздрава Удмуртии Мария Галеева ожидает возобновления вакцинации к 27 июня, когда туда должна прибыть новая партия препарата — всего 17 400 доз. Таким образом, её хватит максимум на 4-5 дней.

Это уже не первый регион, где на волне принудительной вакцинации заканчивается вакцина от коронавируса. На неделю из-за нехватки препаратов отложили ограничительные меры в Башкирии, сообщал «Интерфаксу» глава региона Радий Хабиров. Вакцина закончилась в крупнейших городах Хабаровского края, писал Sobesednik.ru. Нет её в Сургуте и Нижневартовске — крупных городах Ханты-Мансийского АО, также на исходе препараты в Екатеринбурге, передавал Znak.com. О том, что первый компонент вакцины заканчивается в медучреждениях Новосибирска, писало местное издание НГС.