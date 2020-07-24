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С понедельника обязательная вакцинация от COVID-19 появится еще в восьми регионах

Сейчас обязательная вакцинация введена в 10 субъектах РФ, с понедельника список может еще расшириться

Фото: Дмитрий Мальтера

Ситуация с пандемией коронавируса в России усложнилась из-за выросшего в два раза количества заболевших, поэтому обязательная вакцинация появится еще в восьми субъектах. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Коммерсантъ».

«На сегодняшний день обязательная вакцинация в зависимости от эпидситуации для профессиональных групп риска уже введена в 10 субъектах РФ, и с понедельника принимаем решение о расширении этого списка еще на восемь субъектов», — заявила она, выступая на заседании координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением вируса. 

По словам главы Роспотребнадзора, почти во всех регионах РФ отмечается динамика роста заболеваемости с разной интенсивностью. Больше всего заболевших выявлено в так называемой «максимально активной части населения», то есть в возрастной группе от 20 до 39 лет. 

Она подчеркнула, что единственным регионом, где удалось снизить заболеваемость, стала Якутия, это произошло благодаря введенным в регионе ограничениям, а также обязательной вакцинации.

Попова отметила, что сейчас в России в два раза чаще стали выявлять заражение коронавирусом без симптомов. 

Ранее заслуженный врач России заявил о том, что новый штамм COVID-19 «Дельта» является более опасным, чем первый его вариант. Новый вид стал устойчивее к выработанным методам лечения, изменил симптомы, которые теперь схожи с респираторным заболеванием, под его воздействием у человека не пропадает обоняние, а молодые люди, которые раньше болели в основном бессимптомно, стали переносить инфекцию хуже.

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