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Коронавирус становится опаснее, маскируясь под ОРЗ и не вызывая потерю обоняния

Главными симптомами новый мутации коронавируса стали головная боль, боль в горле, насморк, лихорадка и кашель

Фото: Global Look Press

Индийским штамм коронавируса сложнее диагностировать, так как он маскируется под ОРЗ. Об этом рассказал заслуженный врач России Михаил Каган газете «КП».

Как отметил специалист, новый вид COVID-19 является более опасным, чем первый его вариант. Он стал устойчивее к выработанным методам лечения, изменил симптомы, которые теперь схожи с респираторным заболеванием, под его воздействием у человека не пропадает обоняние, а молодые люди, которые раньше болели в основном бессимптомно, стали переносить инфекцию хуже.

Теперь тяжелая стадия болезни может развиться уже на первой неделе, а не на второй или третьей, как раньше, поскольку способность вируса к размножению в организме заболевшего существенно возросла.

«Причина в том, что вирус довольно существенно поменял структуру S-белка. Индийский вариант отличается от классического первоначального уханьского штамма, а это меняет его возможности вызывать, к примеру, воспаления в слизистой носоглотки. При этом вполне возможно, что он уменьшил способность к проникновению в те клетки, от которых зависит обоняние. Как следствие, в числе первичных симптомов появился насморк и исчезла потеря обоняния», — заявил врач. 

Как выяснили английские медики, главными симптомами варианта «Дельта» стали головная боль, боль в горле, насморк, лихорадка и кашель.

Эксперт считает, что теперь тестировать необходимо всех, у кого появляются симптомы ОРЗ. Заболевших нужно изолировать, а за теми, кто был с ними в непосредственном контакте, необходимо следить.

«Дельта вариант, изменив S-белок, пусть и частично, с большей легкостью проникает в клетки молодых. Я боюсь, что и дети теперь будут болеть ковидом чаще. Единичные сообщения о том, что такая тенденция есть, уже появляются. Если будем продолжать давать вирусу возможность эволюционировать, мы можем дожить до совсем печальной картины в плане заболеваемости молодых. Он может приспособиться и к молодым, и к детям. Мы не знаем всех потенциальных возможностей вируса, поэтому нам надо работать на опережение», — пояснил он и добавил, что мутацию можно остановить, если будет привито все население. 

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