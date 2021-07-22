Повальные репрессии волнуют больше, чем провальная Олимпиада. Итоги недели

Уже больше недели в новостную ленту то и дело просачиваются отчеты, кто из россиян завоевал медаль на Олимпиаде. Агентства и СМИ традиционно вбрасывают эти новости в инфопространство, хотя, как отмечают многие, особого интереса к играм со стороны граждан не появилось, несмотря на допинговые скандалы.

Ковидная Олимпиада в Токио лишь добавляет масла в огонь падения значимости олимпийского движения как такового. В России, как показывают опросы, никто и вовсе не знает имена отправившихся туда спортсменов, при этом радости за командный зачет тоже поубавилось, ведь «показать кузькину мать» уже не получается, да и непонятно кому, а главное — зачем.

Есть в играх и своя странность, когда каждая медаль считается достижением, а принесший её спортсмен — героем, но только к реальности это часто отношения не имеет, ведь в спорте второе место — уже поражение. И хотя для кого-то достижением может стать и бронза, но это скорее исключение, чем правило: например, в теннисе 3-е место вообще обычно не разыгрывают. Да и национальная история в нем не так уж важна: да, наши отлично отыграли пары — но это всего лишь пары; да, Хачанов в финале — это очень круто, но вряд ли объективно передает реальность, в то время как поражение «не нашего» Джоковича для многих стало ударом, ведь речь тут шла не о медалях, рейтингах или гордости за страну, а о спорте как таковом, что в современном мире уже намного важнее, чем старомодное «наши» и «ваши».

Хотя всерьез говорить, что мир постепенно меняется в России очень странно. У нас глава государства и его окружения, кажется, живут уже в паре-тройке временных эпох параллельно, причем будущего в этой картине мира однозначно нет, а настоящее скорее является калькой с субъективного восприятия прошлого. На этой неделе Путин создал очередную комиссию для защиты истории, а возглавит её Мединский — человек, от которого эту самую историю как раз и стоило бы защищать, ведь он не раз признавался, что она для него не столько наука, сколько способ объяснения линии партии в настоящем.

«Презрение к историческим фактам и готовность заменить их мифами, если они отвечают его собственному представлению о национальных интересах, В. Р. Мединский неоднократно и открыто провозглашал своим принципом и в публичных выступлениях, в том числе и в самое последнее время», — из статьи 24 членов-корреспондентов и академиков РАН.

На этом фоне, в современную Россию все чаще начинает врываться прошлое: письма с зоны от Ивана Сафронова, которому в добавок теперь ещё и нельзя общаться со своим адвокатом, попытки заглушить «голоса с Запада» в виде постоянных блокировок сайтов Навального и покушение на аккаунты его сторонников в соцсетях и на YouTube (хотя тут Кремлю вряд ли что-то светит — повод заглушить весь YouTube).

Брежневщиной повеяло после очередного награждения друга Путина Юрия Ковальчука, хотя, как теперь часто бывает, госнаграда полагалась на день рождения, да и орден «За заслуги перед Отечеством» всего лишь IV степени — как-то даже обидно для такого уважаемого человека.

А вот проверки в театре «Современник», когда докопались даже до Ахеджаковой, в «Тотальном диктанте», который просто проявил себя как не самый лояльный, позвав разок Глуховского написать неполитический текст — это уже новая норма. Впрочем, лучше так, чем тема с уголовными делами за клевету, которое после недавних поправок в закон, где за неё уже вводится реальное лишение свободы, превратилась в серебряную пулю для борьбы с несогласными.

Это очень удобно, когда нужно осудить политолога, который любит называть вещи своими именами или опубликовавшего расследование (даже не важно на какую тему) журналиста, как это происходит в ситуации с изданием The Insider (объявлен «иностранным агентом»). Здесь, к слову, ситуация совершенно вопиющая, потому что обыски в квартирах Доброхотова и его мамы, внимание, проходили в статусе свидетеля с изъятием всей техники и загранпаспорта из-за того, что какой-то голландец решил, что тот его оклеветал. По крайней мере именно так дело обстояло формально. На самом же деле «оклеветало» издание «индивидуально неопределенных» сотрудников ГРУ, которые в отличие от купленного журналиста заявление писать не стали.

С такой легкостью, как репрессировать журналистов, власти теперь умеют, кажется, только перекладывать плитку. Зачем Бирюков снова поднял эту тему, непонятно, но все, включая его самого, посмеялись, когда он рассказал, что это нужно для подключения бизнеса к электричеству.

Однако сложности с проводкой в центре Москвы не единственная проблема Кремля. Если верить Байдену, который, кстати, потратил 15 минут ради символической встречи со Светланой Тихановской, главная проблема Путина — это неработающая экономика, в которой есть только ядерные ракеты и нефть.

Не самая оригинальная точка зрения и уж точно едва ли объективная, разве что при очень-очень большом округлении, но, судя по тому, что падать, несмотря на обещания Путина, уже стали даже пенсии, дела и правда плохи. А любителям кофе так и вовсе грустно приходится — подорожание уже обещают до 10%, а в перспективе и до всех 40-50%.

Всё это на фоне долгосрочной инфляции, которую нам обещает Набиуллина — а цены на яблоки и вовсе могут вырасти благодаря нашим же чиновникам, если они вдруг решать поддержать отечественного производителя, продающего товар значительно дороже.

В такой ситуации очень беспокойно должно быть людям, которые набрали кредитов — 7,2 млн у нас уже невыездные, это с долгом выше 30 тысяч, но есть и те, кто набрал ипотек на 300 млн — да-да, это про пропагандистов Попова и Скабееву, которые таким образом решили оправдать найденную командой Навального недвижимость.

А ведь отмазка хорошая — когда-нибудь они будут оправдываться за работу на ВГТРК, точно также рассказывая, мол, семья, ипотека — куда было деваться.