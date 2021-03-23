Команда Навального нашла элитную недвижимость телеведущих Скабеевой и Попова на 300 млн

Ведущие ежедневного телешоу про политику «60 минут», которое транслируют на государственном телеканале «Россия 1», владеют тремя дорогими квартирами недалеко от метро «Сокол» в Москве. Недвижимость сотрудников ВГТРК нашла команда политика Алексея Навального. Об этом говорится в их новом видео на YouTube. Также расследование представлено на сайте политика, однако он заблокирован Роскомнадзором.

По информации расследователей, у Ольги Скабеевой и Евгения Попова в собственности находится квартира в 105 квадратных метров на Верхней Масловке за 45 миллионов рублей, а также два объекта недвижимости недалеко оттуда, на Ленинградском проспекте: квартира в 170 квадратных метров за 130 миллионов и нежилое помещение в 180 квадратных метров также за 130 миллионов.

Суммарную стоимость этой недвижимости команда Навального оценила более чем в 300 млн рублей. При этом другого источника дохода кроме зарплаты на государственном канале им найти не удалось. Ранее The Insider (издание признано российскими властями «иностранным агентом») писал о зарплатах российских пропагандистов. По информации журналистов, Скабеева зарабатывает 12,8 миллиона рублей в год, а Попов — 12,9 миллиона.

Отметим, что Евгений Попов в этом году баллотируется в Госдуму по московскому округу в районе Фили. Его выдвинула партия «Единая Россия». Команда Навального отмечает, что после его выдвижения, местные СМИ стали бесперебойно писать новости о том, что кандидат от партии власти сказал или сделал.