Мишустина просят обеспечить рост цен на яблоки ради импортозамещения

Главы сразу четырех союзов и ассоциаций производителей яблочной продукции обратились с письмом к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Они жалуются, что российские яблоки в сезон приходится продавать ниже себестоимости, потому что импортная продукция стоит значительно дешевле.

Производители просят ограничить импорт яблок с сентября по апрель каждого года (почти полгода) — когда их в основном собирают и продают — 40% от уровня потребления. Таким образом российские яблоки можно будет продавать дороже конечному покупателю, создавая искусственный дефицит.

По данным «Коммерсанта», оптовая стоимость яблок сейчас составляет от 15 до 25 рублей за килограмм, когда себестоимость для производителей в России — до 30 рублей. Производители предупреждают, что если так пойдет и дальше, многие средние и мелкие компании будут вынуждены прекратить свою деятельность.

При этом в «Верном» говорят, что яблоки от отечественного производителя на настоящий момент составляют лишь около половины продукции на полках магазинов.