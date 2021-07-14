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В августе кофе подорожает на 12%. К следующему году ожидают рост цен до 40-50%

Поставщики предупредили о подорожании кофе на 10-12%. Сильный кризис в отрасли сильнее всего ударит по мелким кофейням

Фото: Global Look Press

Поставщики предупреждают крупных российских ретейлеров о повышении закупочных цен на кофе из-за затяжной засухи в Бразилии. Урожаи там с 2020 года уменьшились уже на 30%. Отдельные компании сообщают, что сырье в России подорожало на сумму до 70%. Отдельные игроки российского рынка ожидают, что уже у 2022 году повышение цен составит до 40-50%.

Как пишет «КоммерсантЪ», в «Верном» заявили о росте цен на кофе на 10% с августа, в «Ленте» говорят о поднятых поставщиками ценах на 10-12%. Такие же цифры называл собеседник газеты в другом крупной ретейлере.

На 15% из-за кризиса в отрасли планируют поднять цены во франшизе One Price Coffee (компания One Group). При этом стоимость кофе для потребителя там намерены стараться оставить прежней. В «Шоколаднице» и во многих других крупных кофейнях говорят, что их контракты предполагают длительные сроки, так что изменения стоимости пока не будет.

В Cofix ожидают рост цен на 40-50% уже к следующему году, однако в компании намерены постараться минимизировать подорожание за счет оптимизации закупок. 

Ожидается, то первыми поднимать цены будут вынуждены мелкие сети и кофейни.

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