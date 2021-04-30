"Вот такая состязательность": Адвокату Павлову запретили общаться с его подзащитным

Адвокат Иван Павлов сообщил, что теперь он не может общаться со своим клиентом, журналистом Иваном Сафроновым, которого обвиняют в госизмене.

Ему запрещено это делать, так как ранее на него возбудили уголовное дело о разглашении тайны предварительного следствия по делу Сафронова. Суд запретил адвокату общаться со свидетелями по его делу, а, как оказалось, следователи на прошлой неделе допросили Сафронова именно в этом качестве. Теперь Павлов официально не имеет права общаться со своим подзащитным.

«Вот такая состязательность и равноправие сторон», — комментирует эти события Павлов.

Впрочем, в деле Сафронова остаются и другие адвокаты, в том числе и бывшие коллеги Павлова по распущенной «Команде 29».

Напомним, что сам Павлов и его защита отрицают, что он не имел права распространять приведённые стороной обвинения сведения по делу Сафронова. Они уверены, что это было необходимо для защиты его клиента, а сама информация не составляла гостайны и не могла помешать ходу следствия. В случае, если Павлова признают виновным по этому делу, он автоматически лишится адвокатского статуса.