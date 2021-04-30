"Вот такая состязательность": Адвокату Павлову запретили общаться с его подзащитным
Ивана Сафронова допросили по делу его адвоката Ивана Павлова. Теперь Павлов не имеет права общаться со своим подзащитным
Адвокат Иван Павлов сообщил, что теперь он не может общаться со своим клиентом, журналистом Иваном Сафроновым, которого обвиняют в госизмене.
Ему запрещено это делать, так как ранее на него возбудили уголовное дело о разглашении тайны предварительного следствия по делу Сафронова. Суд запретил адвокату общаться со свидетелями по его делу, а, как оказалось, следователи на прошлой неделе допросили Сафронова именно в этом качестве. Теперь Павлов официально не имеет права общаться со своим подзащитным.
«Вот такая состязательность и равноправие сторон», — комментирует эти события Павлов.
Впрочем, в деле Сафронова остаются и другие адвокаты, в том числе и бывшие коллеги Павлова по распущенной «Команде 29».
Напомним, что сам Павлов и его защита отрицают, что он не имел права распространять приведённые стороной обвинения сведения по делу Сафронова. Они уверены, что это было необходимо для защиты его клиента, а сама информация не составляла гостайны и не могла помешать ходу следствия. В случае, если Павлова признают виновным по этому делу, он автоматически лишится адвокатского статуса.
Теги: #Команда 29, #Иван Сафронов
Рубрика: Политика