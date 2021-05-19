В деле Ивана Павлова выявили массу нарушений, но не нашли смысла

Защитник адвоката «Команды 29» Ивана Павлова рассказал о готовящемся в Адвокатской палате (АП) Санкт-Петрбурга заключении о деле его подзащитного, в котором было обнаружено множество различных нарушений со стороны следствия. Как только документ будет оформлен официально, он незамедлительно будет передан в Следственный комитет России, который подключился к преследованию главы адвокатской группы.

По словам адвоката Павлова Александра Мелешко, комиссия по защите профессиональных прав адвокатов питерской АП считает, в частности, что недобросовестно был оформлен судебный ордер об обысках у Павлова: в документе не было перечислено, что должны искать и изымать следователи — в результате они получили доступ к конфиденциальным данным «содержащим охраняемую законом адвокатскую тайну и не имеющим отношения к расследованию» дела адвоката, передает «КоммерсантЪ».

Усомнились коллеги Павлова и в том, что возбуждение дела по статье 310 УК РФ вообще уместно в подобной ситуации. По версии защиты, Павлов вовсе не разглашал тайну следствия по делу журналиста Ивана Сафронова (не путать с гостайной в том же деле, подписку о неразглашении которой давал Павлов), а сообщил прессе о нарушениях органов следствия в деле его подзащитного, что абсолютно законно.

При этом уточняется, что Иван Павлов, несмотря на судебный запрет определенных действий (использование интернета и телефонной связи) продолжает выполнять свои профессиональные обязанности, хотя делать это стало сложнее. Также отмечается, что запрет на общение со свидетелями по делу также предусмотренный судебным решением не вполне понятен: список этих свидетелей не определен и в теории, в него может войти кто угодно.

Мера пресечения уже ранее была обжалована защитой Павлова.

Адвокат Владимир Дворяк, который ранее был осужден по той же статье 310 УК РФ, но впоследствии оправдан Верховным судом за отсутствием состава преступления прокомментировал дело Ивана Павлова изданию «Адвокатская улица»: «Если обвиняемый в целях своей защиты разглашает такую информацию [данные следствия], он не может быть привлечён за это к уголовной ответственности, — говорит он, указывая на позицию Конституционного суда от 2004 года. — Но если такой способ защиты реализует его же адвокат, он рискует быть обвинённым в уголовном преступлении». При этом адвокат поясняет, что исходя из мнения КС, для применения 310 статьи нужно сперва доказать вред, нанесенный заявлениями защитника следствию: