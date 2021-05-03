Защита адвоката Ивана Павлова обжаловала меру пресечения

Представители защиты адвоката, руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова обратилась в суд с жалобой на избранную Басманным судом меру пресечения в виде лишения возможности пользоваться интернетом и телефонной связью, которая фактически лишает его возможности заниматься адвокатской деятельностью напрямую.

«Наша принципиальная позиция в том, что сторона защиты по делу Сафронова сообщала журналистам отнюдь не информационные сводки, а указывала на факты нарушения законности, допущенные в отношении журналиста. В силу статьи 161 УПК РФ сведения о нарушении закона ни при каких обстоятельствах не могут быть тайной следствия», — пояснил ТАСС адвокат Павлова Александр Мелешко.

Напомним, что г-на Павлова обвиняют в разглашении данных предварительного следствия по делу экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова По словам самого Павлова, ему вменяются два эпизода: переданное газете «Ведомости» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также о том, что он сообщил журналистам о появлении в деле анонимного, секретного свидетеля под псевдонимом Ландер. Адвокат не считает эти действия нарушением со своей стороны и отрицает вину.

Ранее от также заявил, что не намерен отказываться от участия в своих делах и будет коммуницировать с подзащитными через коллегу, а с журналистами общаться лично.