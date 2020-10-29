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"В корне неверно": Кремль ответил на слова Байдена о "реальной проблеме" Путина

Песков отверг обвинения Байдена о вмешательстве в выборы и заявил, что тот ошибается, будто в РФ нет ничего кроме нефти и ядерного оружия

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что американский лидер Джо Байден заблуждается, когда говорит, будто в России нет ничего кроме нефти и ядерного оружия. В Кремле также отметили, что признаю силу американской разведки и спецслужб, но не намерены выяснять, лучше они российских или нет. Все обвинения Белого дома во вмешательстве в выборы Кремль, как всегда, отрицает.

«Они [слова Байдена] как минимум неверны по своей сути, — сказал Песоков, добавив, что Байден, по его мнению, лишь озвучивает позицию чиновников его администрации. — Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России. (...) Да, Россия - это крупнейшая ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Но утверждать о том, что у РФ больше ничего нет, в корне неверно» (цитата по ТАСС).

По мнению представителя президент России стоит порадоваться, что США в своей внешней политике по отношению к РФ от простого «пикирования» перешли к «переговорам с пикированием». Впрочем, он по-прежнему склонен считать Соединенные Штаты исключительно оппонентом России.

Отвечая на слова Джо Байдена, будто Владимир Путин осознает, что американские спецслужбы намного эффективней российских разведчиков, Песков не стал отрицать, что «американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная» (цитата по РИА Новости). Однако он добавил, что российским разведчикам тоже есть чем гордиться, а как-то сравнивать силу разведсообществ двух стране он назвал «неблагодарным» делом.

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