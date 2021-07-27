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Байден раскрыл "реальную проблему" Путина, которая "делает его еще более опасным"

Байден заявил, что Кремль уже начал кампанию по дезинформации перед выборами в США, назвав это угрозой суверенитету

Фото: Global Look Press // Джо Байден

Президент США Джо Байден перед тем как заслушать ежедневный спецдоклад спецслужб рассказал об уже развернувшейся кампании Кремля по дезинформации в преддверии выборов в парламент США, которые пройдут в 2022 году. Он также заявил, что у Владимира Путина есть «реальная проблема», которую тот осознает, и это только увеличивает угрозу со стороны России.

По мнению Байдена, Путин «возглавляет экономику, у которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего». Российский лидер осознает, что это и есть его «реальная проблема», и она «делает его ещё более опасным», считает президент США.

В частности, по информации американского лидера, Кремль уже развернул кампанию по «безудержной дезинформации» относительно предстоящих выборов в США. Как рассказал Байден, она проходит в интернете, с помощью которого информацию получают большая часть населения:

«Глядите, что Россия уже предпринимает по поводу выборов 2022 года и дезинформации. Это очевидное нарушение нашего суверенитета. Теперь вы видите, что происходит», — пояснил президент США.

При этом Байден отметил — в Кремле понимают, что спецслужбы Соединенных Штатов работают лучше российских и «это чертовски беспокоит» Путина: «Это не шутка. В результате он может преувеличивать наши возможности, но это к лучшему».

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