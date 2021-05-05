Суд принял иск Навального к Пескову из-за слов о связи оппозиционера с ЦРУ

Суд Москвы принял к производству иск Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова про его причастность к ЦРУ. Об этом сообщили РБК в Пресненском суде.

Как сообщили в Пресненском суде Москвы, они приняли к производству иск Навального к Пескову.

«Досудебная подготовка назначена на 27 мая», — добавили там.

В своем иске Навальный просит признать слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.

Оппозиционер также настаивает на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента.

Предметом спора, как отмечается, стали слова Пескова о Навальном в октябре 2020 года. Пресс-секретарь тогда заявил журналистам, что Навальный работает с сотрудниками ЦРУ США, которые дают ему некие указания и инструкции. «Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами», — так он прокомментировал обвинения Навального, о причастности России к отравлению блогера.

Иск к Пескову «о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам» был подан еще 16 ноября, но его рассмотрение откладывали из-за недостатков в заявлении.

Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который временно запретит участвовать в думских выборах гражданам, так или иначе причастным к работе экстремистских или террористических организаций, в том числе и сторонникам Навального. Он коснется всех, кто работал в экстремистских организациях или поддерживал их перечисленными способами (включая финансирование) за год до признания этих структур экстремистскими или до их ликвидации. В случае принятия инициативы указанным лицам будет запрещено участвовать в выборах в течение трех лет. Руководителям организаций, работавшим в них последние три года до запрета, нельзя будет избираться в Думу в течение пяти лет.