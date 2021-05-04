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02 мая, воскресенье

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01 мая, суббота

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"Напоминает 1937 год": Экономист рассказал о незавидном будущем России

Политика
18:20, 04 мая 2021

"Напоминает 1937 год": Экономист рассказал о незавидном будущем России
Global Look Press
Global Look Press

О том, что политический курс российского руководства, как внешний, так и внутренний, не выдерживают критики по целому ряду параметров, многие эксперты говорят уже давно. И, несмотря на попытки Кремля выдать целую череду провалов за успехи устами записных блюстителей правильной мысли, все большее количество людей в стране, убеждены оппозиционно настроенные специалисты, понимают, что она движется по пути, который приведет ее к тупику, выйти из которого будет довольно сложно.

Причем в последние месяцы эта риторика в определенной степени усилилась в рядах сторонников оппозиции или просто сочувствующих ей. Многие, к примеру, до сих пор не могут принять ту жесткость, с которой российские власти решили противодействовать инакомыслию, квинтэссенцию которого видели в Алексее Навальном и людях, поддерживающих осужденного оппозиционера. И если раньше ситуацию в России сравнивались с серединой минувшего столетия, особенно с предвоенными годами, в большей степени в шутку или чтобы приукрасить свое недовольство происходящим, то сейчас подобным высказываниям особо и не возразишь.

Очередное подобное мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал известный российский экономист Сергей Гуриев, давший довольно емкую оценку текущему политическому режиму в стране. По его словам, ситуация в последнее время все больше напоминает 1937 год, несмотря на то, что сама по себе является уникальной и складывается в принципиально новый исторический период. Более того, эксперт убежден, что по количеству политических и религиозных заключенных современная Россия бьет все исторические рекорды. И такие действия властей, добавляет он, ведут Россию в тупик.

«Это на самом деле совершенно новая эпоха, которая чем-то напоминает 1937 год, чем-то 1984 или 1982. Но это принципиально новая эпоха, поскольку количество политических заключенных исчисляется десятками, а если добавить к этому еще и религиозных заключенных, то и вовсе – сотнями. Оппозиция все равно не лишена доступа к сети Интернет.

Разумеется, мы можем в любой момент перейти к условному 1937 году, не исключено, что это произойдет очень быстро. Как бы там ни было, это новый мир с современными технологиями и открытыми границами. И то, как именно в будущем будут развиваться события в России, сложно сказать. В истории страны такого еще не было, как, впрочем, не было в ее истории и других авторитарных режимов.

Как говорил в свое время Авраам Линкольн, вы можете в течение какого-то времени обманывать всех, или все время обманывать некоторых, но вам не удастся все время обманывать всех. И по мере того, как все большее количество людей приходит к пониманию того, что Россия идет в тупик, их все сложнее заставить молчать – подкупом, цензурой или точечными репрессиями. И в определенный момент вы должны принимать решение, как быть дальше – демократизироваться, или все-таки двигаться назад к ХХ столетию, в эпоху массовых репрессий и страха», – отметил Гуриев.

Теги: #Навальный #оппозиция

Рубрика: Политика

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