"Вернулись в эпоху холодной войны": Медведев об отношениях России и США

Бывший премьер-министр, зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что отношения между Россией и США возвращаются к временам Советского Союза — уже идет новая «холодная война», а страны лишь усиливают конфронтацию. Выходом он видит два направления: «равноправный диалог» и оперативное строительство российских баз «в любой точке мира».

«За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Говоря об уже прошедшем конфликте СССР и США, экс-премьер поясняет, что решающими в нем стали два фактора: демонстрация Советским Союзом, что он в состоянии быстро развертывать военные базы по всему миру, и умение лидеров двух стран найти общий язык даже в критические моменты: «Между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов».

Текущую обстановку в мире действительно довольно частно сравнивают с «холодной войной», однако стоит отметить, что чаще всего речь идет о противостоянии коллективного Запада с Китаем, причем не космическом или военном, как это было во времена СССР, а экономическом. В этой концепции Россия в логике западных политиков рассматривается как агрессор, которого необходимо сдерживать, а не как соперник, с которым необходимо в чем-то соревноваться. Объем российской экономики несопоставимо мал по сравнению с ВВП США, Китая или ЕС, при этом РФ не может противостоять мировым лидерам и в технологическом развитии: исследователи ВШЭ в своей недавней работе подчеркивали, что Россия рискует «навсегда отстать» от мира в вопросе передовых технологий и за исключением отдельных сфер не является конкурентом на таких рынках.