Гозман: Байдену важно, чтобы не финансировали шпану вроде Ле Пен, а не чтобы Навальный выжил

Встреча президентов России и США в Женеве наконец-то состоялась. Президенты пообщались лично и в сопровождении главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, после чего провели отдельные пресс-конференции.

Президент России выступил в своём привычном невозмутимом стиле и дал обтекаемые ответы на острые вопросы. Путин уверил российских журналистов, что Байден объяснился перед ним по поводу «убийцы», и его эти объяснения устроили.

Байден же сказал, в частности, что после Горбачёва Россия могла стать демократической страной, но по воле Путина пошла другим путём, на котором её объединяет не идеология, а правительство, и это не способствует поддержанию статуса страны как одной из мировых сверхдержав.

К чему пришли стороны по наиболее проблемным направлениям переговоров? Каковы позиции стран по отношению друг к другу, расклад сил и степень взаимного напряжения? Sobesednik.ru обсудил женевскую встречу с публицистом Леонидом Гозманом.