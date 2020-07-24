Гозман: Байдену важно, чтобы не финансировали шпану вроде Ле Пен, а не чтобы Навальный выжил

Встреча президентов России и США в Женеве наконец-то состоялась. Президенты пообщались лично и в сопровождении главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, после чего провели отдельные пресс-конференции.
Президент России выступил в своём привычном невозмутимом стиле и дал обтекаемые ответы на острые вопросы. Путин уверил российских журналистов, что Байден объяснился перед ним по поводу «убийцы», и его эти объяснения устроили.
Байден же сказал, в частности, что после Горбачёва Россия могла стать демократической страной, но по воле Путина пошла другим путём, на котором её объединяет не идеология, а правительство, и это не способствует поддержанию статуса страны как одной из мировых сверхдержав.
К чему пришли стороны по наиболее проблемным направлениям переговоров? Каковы позиции стран по отношению друг к другу, расклад сил и степень взаимного напряжения? Sobesednik.ru обсудил женевскую встречу с публицистом Леонидом Гозманом.
– Удалось ли Байдену показать на встрече, что «Америка вернулась»? Ведь на пресс-конференции он говорил, что «США не могут навязывать позицию всему миру» и что «в холодной войне сейчас никто не заинтересован».
– Скорее, удалось. Перед встречей с Путиным прошли саммиты ЕС, НАТО и J7. Они, кроме решения своих задач, имели целью продемонстрировать Путину, что Байден в разговоре с ним представляет не только США, но и всю демократическую цивилизацию.
Мне кажется, заявление Байдена, что США не могут навязывать свою волю всему миру, не противоречит тому, что «Америка вернулась». США действительно не могут навязывать свою волю всему миру – более того, это не поддержали бы сами граждане США. У них выше крыши своих проблем. В общем, не исключено, что задачу, о который вы говорите, Байден решил.
– Удалось ли Байдену быть достаточно твёрдым и последовательным в ключевых вопросах – например, в вопросе прав человека?
– Я сильно опасаюсь, что проблема прав человека, особенно у нас в России, не является приоритетной для США. Для них в приоритете собственная безопасность.
Стратегически говоря, проблема прав человека в России связана с национальной безопасностью Америки, об этом говорил ещё Андрей Дмитриевич Сахаров. Но это в далёкой перспективе. А в короткой – что тут делают наши диктаторы, это не их дело. Мы уже видели: когда ситуация сложная, проблема прав человека у нас отходит для США на второй план.
– Попробуем понять, к чему пришли стороны по конкретным направлениям переговоров. К чему пришли по Украине?
– Я думаю, ни к чему. Байден не может сдать Украину – слишком далеко зашла ситуация. К тому же, Байден лично вовлечён в украинские дела с тех пор, как служил вице-президентом при Обаме. Но к чему они с Путиным пришли по Украине, Ирану, кибератакам, чему угодно – мы не знаем.
Судить по и их заявлениям нельзя. Путин, как мне кажется, был сильно раздражён и произносил на пресс-конференции обычные и ужасные с точки зрения логики и здравого смысла мантры. Больше не было ничего.
В ближайшие дни и недели мы увидим, что будет происходить: будут ли созданы переговорные группы по разным направлениям, будет ли обмен заключёнными. Если будет – это ничего не значит, поскольку это мелкая проблема в государственных отношениях. Если не будут – значит, ничего не получилось. Важным фактором был бы отвод хотя бы части наших войск от Украины, это было бы важным признаком того, что они о чём-то договорились.
– Байден после встречи не стал комментировать её результаты, а Путин на пресс-конференции процитировал Толстого, говоря о неких «зарницах счастья». Что он имел в виду?
– Не берите в голову.
Давно не стоит обращать внимания на то, что говорит наш президент. Стоит обращать внимание на эмоциональный ряд. На пресс-конференции он стал злиться, ему там, скорее всего, было не очень комфортно.
– К чему пришли по кибербезопасности? Вроде бы договорились о каком-то сотрудничестве в этой сфере.
– Ни в какой сфере пока не известно, к чему они пришли. Но очевидно, что по кибербезопасности Байден пригрозил ему ответным ударом.
– Вы солидарны с Глебом Павловским, который говорил в прямом эфире с Евгенией Альбац, что война весьма возможна?
– Я солидарен со здравым смыслом: война возможна. И я думаю, что именно звонок Байдена Путину предотвратил эскалацию войны на Украине, когда наша ударная группировка была очевидно готова к дальнейшим действиям. Но по итогам женевской встречи мы не можем сказать, снизилась ли вероятность большой войны. Угроза остаётся.
– Будут ли освобождены находящиеся в российском заключении бизнесмен Майкл Калви и студент Тревор Рид? А также отбывающие заключение в США лётчик Константин Ярошенко и бизнесмен Виктор Бут.
– Это возможно, но ничего не будет значить. Если этого не произойдёт, это будет говорить о провале переговоров.
Отдать Калви не жалко. Он только и нужен, как возможность совершить обмен заключёнными, сделать такой жест. Я думаю, и США легко расстанутся с Бутом.
– В отношениях России и США всё осталось на своих позициях?
– Может быть, всё и сдвинулось. Но пока мы не можем ни о чём судить.
Васильев Николай
Теги: #Путин, #Байден, #Навальный
Рубрика: Политика