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Трамп: "Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили взамен"

Трамп раскритиковал Байдена за встречу с Путиным. Он считает, что США ничего не получили в результате этого диалога

Фото: Дональд Трамп // Фото: Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп оценил встречу российского лидера Владимира Путина с Джо Байденом. Он считает, что она прошла для США безрезультатно, а Россия получила свои выгоды. В то же время Трамп заверил, что «никто не был жестче» него в отношениях с Кремлем.

«Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили взамен… Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили», — пояснил Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Экс-глава государства президент также заверил, что «хорошо ладил» c российским лидером, а отношения между двумя странами могли бы быть «невероятными»: «Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов».

Кроме того, Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена за ослабление санкционного давления в отношении российского газопровода «Северный поток-2».

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