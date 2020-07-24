Савельев Михаил
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Навальный, иноагенты и оскорбления Байдена: главное из пресс-конференции Путина в Женеве

Итоги саммита России и США, прошедшего накануне в Женеве, эксперты и журналисты будут разбирать еще долго

Фото: Global Look Press

Итоги саммита России и США, прошедшего накануне в Женеве и ознаменовавшегося очной встречей президентов двух стран, СМИ и эксперты еще долго будут разбирать, опираясь на те или иные итоги переговоров. Разумеется, часть беседы между Путиным и Байденом так и останется за закрытыми дверьми, а ее официальную часть будут выдавать «порционно». Не исключено, что часть итогов встречи начнут постепенно проявлять себя в конкретных шагах сторон, которые могут быть предприняты уже в ближайшее время.

Зато глава российского государства после встречи с американским коллегой охотно поговорил с журналистами, озвучив несколько довольно интересных терминов. 

К примеру, как отметил российский лидер, они с американским коллегой сумели объясниться после того, как Джо Байден назвал его «убийцей». Это, по словам Путина, было сделано в рамках телефонного разговора.

Довольно интересным видится многим высказывание Владимира Владимировича относительно того, что «на улицах городов в США ежедневно кого-то убивают, в том числе лидеров разного рода организаций».

Высказался глава российского государства и о Навальном, в очередной раз не став называть его имени. «Гражданин», как назвал его президент, знал о нарушении закона с его стороны и сознательно отправился в Германию на лечение, позднее вышел из больницы и начал «размещать свои видеоролики», а после, зная о том, что он объявлен в розыск, решил вернуться на родину и хотел, чтобы его задержали.

Поинтересовались журналисты у Путина и тем, почему в стране появились списки «иноагентов». По его словам, причина этого заключается в том, что Соединенные Штаты ранее приняли закон о «поддержке политических организаций» в России и «объявили РФ врагом».

Кроме того, по утверждению российского президента, Фонд борьбы с коррупцией* публично призывал граждан к беспорядкам и давал инструкции по изготовлению коктейлей Молотова, выставляя напоказ установочные данные сотрудников полиции. Примечательно, что называть ФБК вслух Путин тоже не стал, ограничившись фразой «организация, о которой вы говорите».

Более того, высказываясь по поводу этой «организации», Владимир Владимирович провел параллели с BLM и погромами летом в США. При этом президент России отдельно подчеркнул, что власти страны сочувствуют американским гражданам, но готовы сделать все, чтобы ничего подобного на территории России не повторилось.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России экстремистской организацией и внесён Минюстом в реестр иностранных агентов

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