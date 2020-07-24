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"А мне все равно": Путин не обещает, что Навальный выйдет из колонии живым

В интервью NBC Путин не стал называть Навального по имени и не стал обещать, что его оппонент выживет в колонии

Фото: Владимир Путин // Скриншот т/к NBC

Президент России Владимир Путин в очередной раз отверг обвинения в причастности РФ к кибератакам на США, а также заявил, что политик Алексей Навальный будет находиться в колонии на тех же основаниях, что и остальные заключенные. Это означает, что он не может гарантировать, выйдет ли оппозиционер оттуда живым или умрет в колонии. Об этом президент заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

В разговоре Путин сперва использовал формулировку «человек, о котором Вы говорите», а затем проигнорировал настоятельную рекомендацию журналиста назвать Навального по имени. «У нас нет привычки кого-либо убивать», — заметил российский лидер. На просьбу гарантировать, что Навальный доживет до своего освобождения Путин ответил отказом: «Такие решения в этой стране не принимаются президентом (...) [В колонии] с ним будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим».

В ответ на это журналист настоял: «Его имя — Алексей Навальный. Люди заметят, что Вы сказали, что он не выйдет из тюрьмы живым». Тогда Путин остановил его: «А мне все равно». На этой фразе фрагмент прерывается.

Кроме того, в тех отрывках интервью, которое к настоящему моменту выложил телеканал, Путин заявил, что готов пойти на обмен заключенными: передать американских граждан в российских колониях в обмен на российских граждан в американских тюрьмах. Он добавил, что последних «несравнимо» больше.

Путин также категорически отрицает все обвинения в хакерских атаках и во вмешательстве в выборы, утверждая, что американская сторона не предоставила никаких доказательств по всем этим делам: «Только необоснованные обвинения (...) Я удивлен, что нас еще не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter». В целом глава государства традиционно призвал установить совместные правила поведения в киберпространстве.

Напомним, что встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти 16 июня за закрытыми дверями. После беседы по настоянию Белого дома они проведут отдельные пресс-конференции о результатах диалога и ответят на вопросы журналистов. По словам г-на Байдена, это нужно, чтобы лидеры не старались выставить друг друга в невыгодном свете, потому что, отметил он, это не соревнование.

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