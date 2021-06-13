Белый дом объяснил слова Байдена об "обмене" киберпреступниками с Россией

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг интерпретацию одного из последних высказываний американского лидера об «обмене» хакерами, которые совершали преступления в США и России. Он заверил, что речь шла не об обмене о как таковом, а о привлечении к ответственности. Это следует из брифинга представителей Белого дом с прессой.

Как ранее писал Sobesednik.ru, в предшествовавшем этому разговору брифинге самого Джо Байдена, президент заявил, что намерен пойти на обмен с Россией, если она согласится привлечь к ответственности хакеров, которые с её территории совершают атаки на США. Он пообещал «обменяться» с РФ хакерами, которые из США нападают на Россию.

«Он не говорит, что собирается обмениваться киберпреступниками с Россией. Нет киберпреступников, совершивших преступления в России, на которых он смотрит и думает: "Я собираюсь их обменять". Я думаю, что это было переоценено или неверно истолковано в прессе», — пояснил г-н Салливан.

По словам советника Байдена по нацбезопасности, речь идет о том, чтобы преследовать киберпреступников по закону, и если Кремль пойдет на это в России, то Байден также готов открыто заявить о преследовании атаковавших РФ хакеров из США. Врочем, замечает Салливан, это будет делаться и без каких-либо договоренностей с Путиным: «Это то, что мы делаем — когда мы знаем, что кто-то совершает киберпреступление, будь то против внутренней или иностранной цели, мы принимаем меры против них».

Представитель Белого дома заверил, что речи об «обмене пленными» или о чем-то подобном нет.