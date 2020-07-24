Савельев Михаил
Сегодня, в 14:57

"Мистер президент, вы убийца?". Интригующее интервью Путина каналу NBC

Глава России назвал Трампа талантливым человеком и ответил по поводу продажи Тегерану военных спутниковых систем

Фото: стоп-кадр/YouTube-канал «Новости на Первом Канале»

Российский президент Владимир Путин в преддверии саммита России и США, который пройдёт в Женеве уже 16 июня 2021 года, дал довольно большое интервью журналистам американского телеканала NBC. Само интервью канал выпустит в эфир в ближайшее время, а потому о его содержании можно судить только по небольшим отрывкам, показанным в эфире NBC минувшей ночью.

Примечательно, что набор тезисов в контексте предстоящей очной встречи Владимира Владимировича с американским президентом Джо Байденом, выглядит весьма интригующе.

Так, Путин повторил заявление, которое до него делали представители обеих сторон, в частности по линии внешнеполитических ведомств, подчеркнув, что «отношения России и Соединённых Штатов упали до самой низкой точки своего развития».

Песков: Путин не будет обсуждать с Байденом Навального

Поинтересовались журналисты у российского лидера и тем, как он воспринял скандальное интервью главы Белого дома, в котором Джо Байден неосмотрительно «угукнул» на вопрос о том, считает ли он российского коллегу «убийцей».

По словам главы российского государства, этот момент его совсем не тронул, поскольку за годы работы на президентском посту он слышал немало обвинений в свой адрес. Более того, по словам Путина, отдельные обвинения, и вовсе, напомнили ему «словесное несварение желудка».

Не менее интересен и тот факт, что бывшего главу Белого дома Дональда Трампа Путин в интервью назвал талантливым человеком и неординарной личностью, добавив, что в противном случае тот не смог бы стать президентом Соединённых Штатов. Что же до нынешнего американского лидера Джозефа Байдена, то он, по словам Владимира Владимировича, заметно отличается от своего предшественника, причём, в этих отличиях Путин видит как преимущества, так и недостатки.

Что известно о вилле Ла Гранж, где встретятся Путин и Байден

Пришлось комментировать президенту РФ и ещё одну пикантную тему из актуальной повестки. Речь о том, что Москва якобы планирует продать Тегерану спутниковые системы, которые позволят Ирану атаковать военные цели. По словам Владимира Путина, подобные заявления – «ерунда».

Теги: #Путин, #Байден

Рубрика: Политика

Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 4 недели назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Политика 44 минуты назад

"Когда сядет Собянин?" Россияне в ярости из-за нового заявления мэра Москвы

Общество 51 минуту назад

Собянин объявил дни с 15 по 19 июня "нерабочими с сохранением заработной платы"

Общество 1 час назад

Организаторы отказались от очного "Бессмертного полка" из-за коронавируса

Политика 1 час назад

"Стыдно за Россию": россиян взбесили поздравления Ким Чен Ына

Политика 1 час назад

Франсуа Фийону прочат место в госкомпании РФ. Во Франции его осудили за коррупцию

Общество 2 часа назад

У отеля в Петербурге, где живёт сборная России, запретили езду на электросамокатах

Политика 3 часа назад

"Яблоко" требует от СК и Генпрокуратуры расследовать отравление Дмитрия Быкова

Общество 4 часа назад

Лишь половина россиян рады быть гражданами РФ. Каждый пятый обижен на страну

Политика 5 часов назад

Тетя Гудкова, мать Протасевича, Хованский, закрытие VTimes. Главное к 12 июня

Общество 6 часов назад

"Чудом остались живы": Писатель Виктор Ерофеев рассказал о попытке отравить его

Общество 14 часов назад

Адвокат разъяснил россиянам новые правила получения загранпаспорта в 2021 году

Политика 16 часов назад

Песков: Путин не будет обсуждать с Байденом Навального

Политика 16 часов назад

МИД Дании вызовет посла РФ в Копенгагене, чтобы обсудить инцидент с самолетами

Общество 16 часов назад

Опубликован официальный ответ России на запрос ООН по зимним митингам

Общество 17 часов назад

Силовики из Чечни изъяли бежавшую от насилия девушку из шелтера и передали семье

Политика 17 часов назад

"Дать Суркову АК и в бой": в сети обалдели от слов политика про возвращение Украины силой

Общество 19 часов назад

Сообщения из мессенджеров могут стать юридически весомыми в досудебных спорах

Общество 20 часов назад

Возбуждено 33 административных дела из-за условий быта в женских и детских СИЗО

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика