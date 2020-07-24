"Мистер президент, вы убийца?". Интригующее интервью Путина каналу NBC

Российский президент Владимир Путин в преддверии саммита России и США, который пройдёт в Женеве уже 16 июня 2021 года, дал довольно большое интервью журналистам американского телеканала NBC. Само интервью канал выпустит в эфир в ближайшее время, а потому о его содержании можно судить только по небольшим отрывкам, показанным в эфире NBC минувшей ночью.

Примечательно, что набор тезисов в контексте предстоящей очной встречи Владимира Владимировича с американским президентом Джо Байденом, выглядит весьма интригующе.

Так, Путин повторил заявление, которое до него делали представители обеих сторон, в частности по линии внешнеполитических ведомств, подчеркнув, что «отношения России и Соединённых Штатов упали до самой низкой точки своего развития».