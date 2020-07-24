"Мистер президент, вы убийца?". Интригующее интервью Путина каналу NBC

Российский президент Владимир Путин в преддверии саммита России и США, который пройдёт в Женеве уже 16 июня 2021 года, дал довольно большое интервью журналистам американского телеканала NBC. Само интервью канал выпустит в эфир в ближайшее время, а потому о его содержании можно судить только по небольшим отрывкам, показанным в эфире NBC минувшей ночью.
Примечательно, что набор тезисов в контексте предстоящей очной встречи Владимира Владимировича с американским президентом Джо Байденом, выглядит весьма интригующе.
Так, Путин повторил заявление, которое до него делали представители обеих сторон, в частности по линии внешнеполитических ведомств, подчеркнув, что «отношения России и Соединённых Штатов упали до самой низкой точки своего развития».
Поинтересовались журналисты у российского лидера и тем, как он воспринял скандальное интервью главы Белого дома, в котором Джо Байден неосмотрительно «угукнул» на вопрос о том, считает ли он российского коллегу «убийцей».
По словам главы российского государства, этот момент его совсем не тронул, поскольку за годы работы на президентском посту он слышал немало обвинений в свой адрес. Более того, по словам Путина, отдельные обвинения, и вовсе, напомнили ему «словесное несварение желудка».
Не менее интересен и тот факт, что бывшего главу Белого дома Дональда Трампа Путин в интервью назвал талантливым человеком и неординарной личностью, добавив, что в противном случае тот не смог бы стать президентом Соединённых Штатов. Что же до нынешнего американского лидера Джозефа Байдена, то он, по словам Владимира Владимировича, заметно отличается от своего предшественника, причём, в этих отличиях Путин видит как преимущества, так и недостатки.
Пришлось комментировать президенту РФ и ещё одну пикантную тему из актуальной повестки. Речь о том, что Москва якобы планирует продать Тегерану спутниковые системы, которые позволят Ирану атаковать военные цели. По словам Владимира Путина, подобные заявления – «ерунда».