Главное к 31 июля: Мединский защитит историю, "Яблоку" приписали чужие "заслуги", Крым наводнен

Владимир Путин создал комиссию по историческому просвещению. Её возглавит экс-министр культуры Владимир Мединский, к диссертации которого ранее возникло множество вопросов у ученых. Задачами новой структуры станет борьба «фальсификацией истории», изучение структур, которые угрожают «национальным интересам России в исторической сфере», а также «обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов [РФ], связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории».

Партия «Яблоко» будет вынуждена делать на всех своих агитационных материалах пометку о том, что она выдвигает лиц, «аффилированных с иностранными агентами». По принятому недавно закону это должен содержать и бюллетень на избирательном участке. Требования возникли из-за того, что у выдвинутых «Яблоком» Андрея Пивоварова* и Марины Агальцовой нашли связи с «Открытым Петербургом» и «Институтом права и публичной политики» — обе организации признаны «иностранными агентами», хотя сами Пивоваров и Агальцова таковыми не являются. Об этом сообщают «Открытые медиа».

Сайт расследовательского проекта «Досье» Михаила Ходорковского заблокирован Роскомнадзором по решению суда. Причину блокировки журналисты не знают, однако не сомневаются, что она не является правовой:

«Нас заблокировали не за какие-либо нарушения, а за то, что мы рассказываем правду о противоправных делах сотрудников ФСБ, приближенных Владимира Путина и чиновников, а они — злопамятные ребята», — передает их комментарий «Медуза»**.

В Москве разрешили устраивать спортивные мероприятия численностью до трех тысяч участников. Это не распространяется на культурные и образовательные мероприятия. Об этом АГН «Москва» сообщили в Роспотребнадзоре, объяснив решение снижением уровня заболеваемости в столице.

КПРФ официально подала иск о недопустимости исключения Павла Грудинина из федерального списка на выборах в Госдуму 19 сентября. Документ опубликован на сайте партии. В КПРФ уверены, что решение ЦИК о снятии Грудинина с выборов было незаконным.

В Минобороны Великобритании появился первый космический командный центр. Об этом пишет русская служба «Би-би-си». Он должен отстаивать безопасность страны в космосе в рамках обширной инвестиционной программы, на которую сверх бюджета военного ведомства выделят 16 млрд фунтов за четыре года.

Палата представителей США законодательно закрепила право запретить президенту Джо Байдену снимать санкции с российского газопровода «Северный поток-2». Об этом в своем Twitter написал журналист Bloomberg Джек Фитцпатрик. Документ должен пройти через Сенат, а затем отправится на подпись к президенту.

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен сообщил, что США вынуждены уволить 182 россиян, работающих в диппредставх США в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке, из-за требования российских властей, которые добавили страну в список «недружественных» и запретили ей наем российских граждан.

«Мы сожалеем о действиях правительства России, вынудивших сократить наши услуги и операции», — добавил Блинкен.

Наводнения в Крыму обойдутся бюджету в 4,6 млрд рублей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. «Но у коллег еще на порядка 12 млрд рублей есть дополнительные пожелания», — добавил зампред правительства. Он также сказал, что Крым и Севастополь обеспечены пресной водой как минимум ещё на два года.

Член федерального списка «Единой России» на выборах в Думу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заверил, что заразиться коронавирусом от вакцины нельзя:

«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя», — пояснил он РБК.

*Андрей Пивоваров признан «Мемориалом» политическим заключенным. «Мемориал» признан властями «иностранным агентом».

**Независимое издание «Медуза» признано в России «иностранным агентом».