Кандидатов-"иноагентов" обяжут указывать это во всей агитации и подписных листах

Комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал обязать всех «иностранных агентов» или «аффилированных с лицом-иноагентом», участвующих в выборах, указывать этот статус в агитационных материалах, а также в подписных листах, которые необходимо собирать для самовыдвижения. Причем в подписных листах делать это нужно будет через запятую после отчества, передает ТАСС.

Там же, через запятую после отчества, в подписном листе кандидатов нужно будет указывать информацию о наличии судимостей. Депутатам, которые идут от партий, то есть не собирающим подписи, это, соответственно, делать будет не нужно.

Партии же обяжут на всей агитационной продукции указывать, если от них выдвигаются «иностранные агенты» или кандидаты, «аффилированные с лицом-иноагентом». Такие дисклеймеры должны будут занимать не менее 15% площади агитационного материала. О наличии у кандидатов от партии судимостей, судя по всему, сообщать будет не обязательно.

Информацию о том, что кандидат является любой разновидностью «иноагента» также необходимо будет отобразить на информационных стендах, которые ЦИК вывешивает в УИКах.