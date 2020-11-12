"Они там реально как в космосе уже": Политолог поразился новому ордену друга Путина

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорилось о присуждении ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени миллиардеру и давнему другу Путина по кооперативу «Озеро» Юрию Ковальчуку. Политолог Аббас Галлямов считает, что крайне странно делать подобное накануне выборов, потому что это выдает полное пренебрежение властей к чаяниям народа, озабоченного вопросами социального расслоения, коррупции и «наплевательского отношение к мнению людей».

«Публичное поощрение миллиардера — да не просто миллиардера, а человека, ставшего миллиардером благодаря дружбе с президентом, — актуализирует все три», — объясняет эксперт. По его мнению, россияне увидят в этом жесте президента желание не только поощрить своих друзей финансово, но и ещё с помощью государственных наград.

Галлямов уверен, что подобные действия со стороны руководства страны сильно бьют по «Единой России», учитывая, что выборы в Госдуму уже 19 сентября, а электоральный рейтинг партии власти «и без того на полу валяется». С политической точки зрения орден для Ковальчука — «неадекватное» решение администрации президента, пишет технолог: «Они там реально как в космосе уже», — поражается он недальновидностью такого поступка.

«В принципе, Путин мог просто выйти и заявить: "Нам плевать, что вы обо всём этом думаете. Мы будем делать то, что сами считаем нужным. А вас, с вашим общественным мнением, мы в гробу видали". Примерно так это выглядит», — считает политолог.

Напомним, что орден Ковальчук, как говорится в указе президента, получил за «большой вклад в реализацию социально значимых проектов» в Крыму. Как ранее писали СМИ, его банк в конце прошлого года приобрел известную крымскую винодельню «Массандра», а губернатор Крыма Сергей Аксенов вскоре пообещал предприятию 2 млрд господдержки.