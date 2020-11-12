"Они там реально как в космосе уже": Политолог поразился новому ордену друга Путина
Политолог Аббас Галлямов считает решение Путина дать орден своему другу Ковальчуку неадекватным. Оно лишь разозлит людей
Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорилось о присуждении ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени миллиардеру и давнему другу Путина по кооперативу «Озеро» Юрию Ковальчуку. Политолог Аббас Галлямов считает, что крайне странно делать подобное накануне выборов, потому что это выдает полное пренебрежение властей к чаяниям народа, озабоченного вопросами социального расслоения, коррупции и «наплевательского отношение к мнению людей».
«Публичное поощрение миллиардера — да не просто миллиардера, а человека, ставшего миллиардером благодаря дружбе с президентом, — актуализирует все три», — объясняет эксперт. По его мнению, россияне увидят в этом жесте президента желание не только поощрить своих друзей финансово, но и ещё с помощью государственных наград.
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Галлямов уверен, что подобные действия со стороны руководства страны сильно бьют по «Единой России», учитывая, что выборы в Госдуму уже 19 сентября, а электоральный рейтинг партии власти «и без того на полу валяется». С политической точки зрения орден для Ковальчука — «неадекватное» решение администрации президента, пишет технолог: «Они там реально как в космосе уже», — поражается он недальновидностью такого поступка.
«В принципе, Путин мог просто выйти и заявить: "Нам плевать, что вы обо всём этом думаете. Мы будем делать то, что сами считаем нужным. А вас, с вашим общественным мнением, мы в гробу видали". Примерно так это выглядит», — считает политолог.
Напомним, что орден Ковальчук, как говорится в указе президента, получил за «большой вклад в реализацию социально значимых проектов» в Крыму. Как ранее писали СМИ, его банк в конце прошлого года приобрел известную крымскую винодельню «Массандра», а губернатор Крыма Сергей Аксенов вскоре пообещал предприятию 2 млрд господдержки.
Теги: #Ковальчук, #Путин
Рубрика: Политика