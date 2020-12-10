"Крестный отец" России: СМИ рассказали о самом влиятельном после Путина человеке в стране

Осень 2020 года привнесла в российское информационное пространство целую череду весьма провокативных публикаций, которые касаются ближайшего окружения президента страны Владимира Путина. И, судя по всему, поток этой информации пока не планирует прерываться. В Кремле, комментируя подобные данные, называют их выдумками, а политологи тем временем считают, что речь идет о намеренных сливах, исходящих от одной из элитных групп, противопоставляющей себя главе государства.

Как бы там ни было, но недавно СМИ в очередной раз рассказали о еще одном приближенном к Владимиру Путину человеке, фактически назвав его «крестным отцом» России и вторым после президента влиятельным человеком в стране. Речь идет о миллиардере Юрии Ковальчуке, которого пресса называет близким другом российского лидера.

«Хранитель тайн Путина, личный помощник, отвечающий едва ли не за каждый аспект в его жизни и деятельности», – такую характеристику приводит «Эхо Москвы» со ссылкой на «Проект».

Отмечается, что из всего ближнего окружения российского президента, именно Юрий Ковальчук остается самым непубличным человеком, который до сих пор официально не занимал никаких высоких должностей и государственных постов. Между тем, подчеркивают авторы публикации, его можно назвать куда более влиятельным человеком, чем большинство министров, силовиков и даже глав государственных корпораций.

Журналисты отдельно отмечают, что на данный момент миллиардер фактически контролирует банк «Россия». К слову, именно в этом финансовом учреждении получила долю уроженка Петербурга Светлана Кривоногих – фигурантка нашумевшего расследования «Проекта». Между тем отмечается, что долю в том же банке потерял еще один приближенный к Владимиру Владимировичу человек – Николай Шамалов, отец бывшего мужа Катерины Тихоновой.

Наконец, в материале отмечается, что именно Юрий Ковальчук в свое время поспособствовал назначению Сергея Кириенко, занимавшего тогда должность главы «Росатома» на пост заместителя руководителя администрации президента России. Теперь Кириенко отвечает в Кремле за внутреннюю политику, а Юрий Ковальчук через аффилированные с ним структуры превратился в едва ли не главного медиамагната страны.

«Знакомые с Ковальчуком люди утверждают, что по чувству юмора и складу ума он очень близок именно к Путину. Кроме того, в опубликованном досье отдельно подчеркивается, что именно миллиардер был призван развлекать главу государства в его резиденции в Сочи минувшим летом, когда Владимир Путин принял решение максимально сократить личные контакты в условиях пандемии», – добавляет «Эхо».

Кроме того, отдельно упоминается и публикация издания The Bell, журналисты которого выяснили, что Юрий Ковальчук и его банк после попадания под американские антироссийские санкции начали зарабатывать около 2 миллиардов рублей в год на обычных платежках за коммунальные услуги благодаря завышенной комиссии.