С "Массандрой" банку друга Путина помогут власти Крыма и федеральный бюджет

Губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти региона и федеральный бюджет возместят половину стоимости закладки новых виноградников новым владельцем винодельни «Массандра».

По данным «Коммерсанта», на это нужно порядка 4 миллиардов рублей, значит из бюджета планируется выделить порядка 2 миллиардов. Это решение Аксенов объяснил тем, что земля «Массандры» осталась в собственности Крыма. «Новый собственник будет ее арендовать. Параллельно с этим у республики остается полный контроль за правами, которые должны соблюдаться в отношении трудового коллектива… Никто из сотрудников предприятия не будет уволен, а количество работающих увеличится», — поясняет он.

Как стало известно в середине декабря, новым владельцем «Массандры» стала компания «ООО "Южный проект"», структура банка «Россия» старого друга Владимира Путина Юрия Ковальчука. Как писал The Bell, фактически, банк руководил многими процессами на винодельне и до покупки, а приобретению прошло на торгах — единственным конкурентом «России» стала компания ООО «Эстэйт Групп» с уставным капиталом 10 тысяч рулей. Она была создана в октябре 2020 года.

Структуры Ковальчука заплатили за «Массандру» 5,327 миллиарда рублей при стартовой цене 5,301 и пообещала инвестировать туда ещё 12 миллиардов, отмечает «Ъ». В стоимость вошло 11 тысяч га земель на юге Крыма, из которых лишь 4 га отведены под виноградники, саму винодельню и более миллиона бутылок вина, хранящихся в погребах.