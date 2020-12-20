Новый закон ударит по ivi и Сбербанку. В выигрыше НМГ Ковальчука и "Газпром-Медиа"

18 декабря депутат Госдумы Антон Горелик, известный своим законом «против Яндекса», внес в парламент новую инициативу, которая ограничит возможность зарубежного участия в онлайн-кинотеатрах до 20%. Как пишет РБК, власти намерены поддержать это предложение — оно сорвет запланированный IPO лидера российского рынка ivi и ударит по инвестициям Сбербанка в Okko.

Сервис ivi уже подал заявку на IPO на американской бирже NASDAQ. Размещение акций компании должно было пройти уже в начале 2021 года, но если законопроект будет принят, эти планы потеряют всякий смысл, потому что инвесторы потеряют к фирме всяческий интерес: IPO любой компании в этом случае значительно усложниться, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Другой сервис Okko (второй на рынке) также не удовлетворяет указанному в документе требованию: сейчас он входит в Rambler Group, мажоритарная доля в которой с недавних пор принадлежит Сбербанку. Как признавался его глава Герман Греф, именно Okko являлся «одним из ключевых направлений интереса» банка. В случае принятия законопроекта Горелика Сбербанк не сможет публично владеть Okko из-за большей доли иностранных инвесторов в числе его акционеров. Ранее из-за аналогичного закона о СМИ у Сбербанка не получилось оформить на себя издания Rambler Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com и «Секрет фирмы» — их записали на бывшего топ-менеджера «Газпром-Медиа» Сергея Шишкина.

Хотя есть в этой истории и бенефициары: «медиахолдинги, которые в 2014–2015 годах уже адаптировали свою корпоративную структуру к аналогичным изменениям в законе "О СМИ"», поясняет партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. Это компании, владеющие почти всеми телеканалами — «Газпром-Медиа» и Национальная медиа группа близкого друга Владимира Путина Юрия Ковальчука. Им принадлежат конкуренты упомянутых интернет-кинотеатров More.tv и Premier.