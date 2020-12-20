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Новый закон ударит по ivi и Сбербанку. В выигрыше НМГ Ковальчука и "Газпром-Медиа"

Политика - Деньги
15:32, 20 декабря 2020

Новый закон ударит по ivi и Сбербанку. В выигрыше НМГ Ковальчука и "Газпром-Медиа"
Юрий Ковальчук // Стоп-кадр: YouTube
Юрий Ковальчук // Стоп-кадр: YouTube

18 декабря депутат Госдумы Антон Горелик, известный своим законом «против Яндекса», внес в парламент новую инициативу, которая ограничит возможность зарубежного участия в онлайн-кинотеатрах до 20%. Как пишет РБК, власти намерены поддержать это предложение — оно сорвет запланированный IPO лидера российского рынка ivi и ударит по инвестициям Сбербанка в Okko. 

Сервис ivi уже подал заявку на IPO на американской бирже NASDAQ. Размещение акций компании должно было пройти уже в начале 2021 года, но если законопроект будет принят, эти планы потеряют всякий смысл, потому что инвесторы потеряют к фирме всяческий интерес: IPO любой компании в этом случае значительно усложниться, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Другой сервис Okko (второй на рынке) также не удовлетворяет указанному в документе требованию: сейчас он входит в Rambler Group, мажоритарная доля в которой с недавних пор принадлежит Сбербанку. Как признавался его глава Герман Греф, именно Okko являлся «одним из ключевых направлений интереса» банка. В случае принятия законопроекта Горелика Сбербанк не сможет публично владеть Okko из-за большей доли иностранных инвесторов в числе его акционеров. Ранее из-за аналогичного закона о СМИ у Сбербанка не получилось оформить на себя издания Rambler Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com и «Секрет фирмы» — их записали на бывшего топ-менеджера «Газпром-Медиа» Сергея Шишкина. 

Хотя есть в этой истории и бенефициары: «медиахолдинги, которые в 2014–2015 годах уже адаптировали свою корпоративную структуру к аналогичным изменениям в законе "О СМИ"», поясняет партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. Это компании, владеющие почти всеми телеканалами — «Газпром-Медиа» и Национальная медиа группа близкого друга Владимира Путина Юрия Ковальчука. Им принадлежат конкуренты упомянутых интернет-кинотеатров More.tv и Premier.

Теги: #Ковальчук

Рубрика: Деньги

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Юрий Ковальчук // Стоп-кадр: YouTube

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Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

А если уж нынешние прокуроры посмотрят, во что дети играют за компьютером, то, наверное, придут к выводу, что проще запретить интернет, компьютеры и все прочие гаджеты. Можно на всякий случай запретить и детей, чтобы уж наверняка. Но, кажется, толку будет больше, если запретить подобных прокуроров

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Принцип прост: малоимущим дают карточки, на которые государство направляет помощь. Люди расплачиваются этими деньгами за те продукты, которые можно купить по фиксированным ценам. У нас начинают считать – слишком много денег на это потребуется; а как определить – кто действительно нуждается, а кто нет... Это лукавство

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Данный законопроект уничтожает такие глупые препятствия, как запертая дверь или отсутствие соответствующего постановления. Девочка – подозреваемая! И да, родители девочки могут даже не дергаться насчет компенсации за выломанную дверь, покореженную мебель и прочие материальные убытки

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