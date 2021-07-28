Не получивший президентский грант "Тотальный диктант" подвергся внеплановой проверке

Минюст направил в адрес фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» шесть листов со списком документов, которые организация должна подготовить в рамках внеплановой проверки. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на директрису фонда Ольгу Ребковец.

Причина внеплановой проверки не уточняется, но Минюст ссылается на обращение некоего М.И. Корзухина. В фонде не знают, кто это.

Ранее «Тотальный диктант» не получил президентский грант на проведение ежегодного мероприятия по проверке грамотности населения в 2022 году. До этого Россотрудничество отказалось предоставлять фонду площадки для проведения диктанта, поскольку автором текста в 2021 году стал Дмитрий Глуховский, выступавший в поддержку оппозиционера Алексея Навального.