Глуховский ответил Россотрудничеству: "Любить Родину не значит нахваливать власть"

Решение Россотрудничества отказаться от поддержки «Тотального диктанта» обусловлено политической позицией, которая не совпадает с видением автора текста, считают организаторы. Согласен с этим и сам будущий автор «Тотального диктанта» писатель Дмитрий Глуховский. Он пояснил, что в отличие от главы ведомства Евгения Примакова считает себя не «русофобом», а «патриотом», а с Россотрудничеством им «действительно не по пути».

«Это точно связано с моей политической позицией. Евгений Примаков, который такое решение принял, изначально в своем первом Telegram-посте, который он потом отредактировал, написал, что я русофоб и что нам с Россотрудничеством не по пути. С этим трудно поспорить: нам с Россотрудничеством действительно не по пути», — объяснил писатель РБК.

Глуховский также добавил: «Я хотел бы уточнить: себя ни в коем случае русофобом не считаю. Напротив, считаю себя патриотом». Причем понимание «патриотизма» как такового необязательно должно совпадать с «риторикой советской пропаганды»:

«Любить Родину не значит нахваливать власть. Это значит желать стране лучшего, в том числе находя определенные недостатки и предлагая пути к их исправлению».

Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец пояснила изданию, что также связывает отказ Россотрудничества с политической позицией Глуховского. Она выразила сожаление в связи с такой позицией ведомства, однако заверила, что мероприятие пройдет и без его участия, как это уже происходило. По её словам, «Тотальный диктант» был и остается вне политики, а филологический совет выбирает авторов текста, опираясь на их литературные заслуги. Они считают, что Глуховский занимает серьезные позиции среди современных российских писателей и весьма популярен.