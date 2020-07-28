Дмитрий Глуховский: Соловьева нам вместо книг – и царь будет дальше спать спокойно

Теперь книги с маркировкой 18+ в библиотеках будут запирать под замок, а в магазинах класть только на определенные полки. В список произведений, которые надо прятать подальше, попали и некоторые книги из школьной программы. Так распорядилось министерство культуры РФ. Чиновники считают, что это защитит детей от вредной информации.

Мы спросили писателя Дмитрия Глуховского, книги которого тоже теперь будут убраны под замок, что он об этом думает.

– Дмитрий, мало того, что книги будут запирать, так еще и паспорт надо показывать, если захочешь взять Мопассана, Бунина, Бодлера, вас или Пелевина. Не говоря уже о Сорокине.

– Мне кажется, что вообще нужно спрашивать паспорт не только при посещении библиотек, но и в принципе, когда человек хочет купить книгу. Я бы, честно говоря, это требование «старше 18-ти» распространил бы существенно.

Во-первых, однозначно, на всю русскую классику, да и на советскую прозу тоже. Ну и вообще считаю, что книги — поскольку их дидактика не очевидна, месседж, который они сообщают, может быть трактован по-разному, – это штука не для неокрепшего ума российского ребенка. И не только ребенка, но и вообще человека. Потому что книги – это взросление. И я считаю, что надо не с 18 лет, а с 45 или с 50 лет разрешать какой-то доступ к книгам в принципе.

И правильно, что в библиотеке их под паспорт теперь дают, да и в целом с книгами пора, конечно, разобраться. Оставить только телевидение. А YouTube и библиотеки пора закрывать – потому что это очевидное зло, это распространение знаний, а знания опасны в неумелых руках, как спички в руках детей.

Граждане эти несознательные, пускай смотрят только шоу Владимира Соловьева. Тогда с ними все будет хорошо. И с любимым царством все будет хорошо, пусть царь спит спокойно дальше.

– Ваш горький стеб мне понятен и близок. Но это деградация Минкульта в отдельно взятой стране или это часть общего возвращения мира в темные века?

– Я не знаю, честно говоря, что происходит с Минкультом, потому были, конечно, серьезные надежды, связанные с приходом очень вроде бы адекватной Любимовой, которая занималась финансированием и продвижением отечественного кино. Но, как и можно было предположить, когда ты заходишь в систему, ты начинаешь играть по ее правилам.

И Любимова будет, видимо, не первым адекватным человеком, которому эта система переломила хребет. Помним же мы, что и Кириенко когда-то был большой либерал, и Элла Памфилова была сторонницей демократии, и Греф, и Кудрин, и все остальные. И где эти люди сейчас? И что они говорят? Понабивали из них чучела и глумятся над свободой при помощи их обезвоженных голов.

А что касается общих трендов, то я думаю, что это качели. И может быть, для консервативной части общества чрезмерно быстрым было движение в сторону свободы, прав, равенства и так далее, и теперь неизбежен откат в сторону мракобесия — кратковременный, будем надеяться. Ну а за ним, когда мракобесие уже всех выбесит, последует, надеюсь, обратное движение маятника в сторону прекрасного будущего.