На главреда The Insider возбудили дело о клевете на ГРУ. За расследование ему грозит колония

Адвокат голландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилема Ван дер Верффа Сталина Гуревич сообщила, что обыски у главного редактора расследовательского издания The Insider Роман Доброхотов связаны с возбужденным против него лично уголовным делом о клевете. С конца 2020 года эта статья УК РФ подразумевает наказание в виде реального лишения свободы на срок до пяти лет в зависимости от состава преступления.

Об этом пишет ТАСС. Ранее к журналисту выехал адвокат «Правозащиты Открытки» Оксана Опаренко.

Напомним, что сегодня утром к Доброхотову пришли сотрудники правоохранительных органов. В редакции предполагали, что это может быть связано с делом о клевете в связи с материалами о сотрудничестве журналиста из Нидерландов с российским ГРУ и Минобороны РФ, возбужденном против издания. В расследовании говорилось, что этот человек запускал фейки о сбитом Boeing MH17, получая деньги от российских спецслужб.

Ранее Доброхотов комментировал иск прости издания следующим образом:

«Статья в The Insider была редакционная, а редакция находится в Латвии, поэтому подавать иск в России они не могут».

23 июля The Insider был внесен в реестр «иностранных агентов». По словам коллеги Доброхотова, журналиста Сергея Ежова, сегодня главред издания намеревался покинуть Россию.

Отметим, что дело против The Insider возбуждено из-за клеветы в отношении «индивидуально не опредленных лиц». Эта формулировка — также законодательное новшество конца 2020 года.

Дополнение. Как уточняют в своем Telegram-канале РИА Новости, Доброхотову в соответствии с возбужденным делом грозит до двух лет лишения свободы.