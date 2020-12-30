Путин разрешил сажать за клевету в отношении "индивидуально не определенных" лиц

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий преследование за клевету. Теперь за неё можно будет требовать лишения свободы.

В частности, за клевету о том, что человек страдает опасным для окружающих заболеванием можно отправиться в колонию на срок до четырех лет. За клевету о сексуальных домогательствах — на срок до пяти лет.

Новшеством в этом законе стала и формулировка, согласно которой клевета может быть совершена не только по отношению к физическому или юридическому лицу, но и в отношении «индивидуально не определенных» лиц. Что это означает, не уточняется. Если подобная «клевета» будет обнаружена в интернете или в СМИ, автора можно будет привлечь к уголовной ответственности и назначить наказание до двух лет лишения свободы. Как неоднократно отмечали депутаты от парламентской оппозиции в своих заявлениях, инициировавший законопроект представитель «Единой России» Дмитрий Вяткин не смог ответить конкретизировать этот пункт.

Клевета же с использованием служебного положения теперь может стать поводом требовать лишения свободы на три года.