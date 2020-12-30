Путин запретил два одиночных пикета подряд без согласования с мэрией

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приравнивает серию одиночных пикетов к массовому мероприятию. Это означает, что их нельзя будет проводить без официального согласования с администрацией населенного пункта и во время пандемии, хотя неформально в этом году полиция в ряде случаев уже считала одиночные пикеты митингами.

Согласно новому закону вводится также ряд дополнительных требований к журналистам, которые работают на митингах. Из запрещается «скрывать отличительный признак представителя средства массовой информации», выкрикивать лозунги и поддерживать протестующих.

Также журналистам нельзя будет участвовать в организации и проведении публичных мероприятий, организовывать сборы подписей и пожертвований, а также участвовать в обсуждении и принятии решений на митинге, использовать различную символику и "иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения".