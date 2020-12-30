В ФБК опровергли обвинения СК: "Они тупо просто все придумали"

Один из соратников Алексея Навального Леонид Волков опроверг финансовые данные, приведенные Следственным комитетом в сообщении о мошенничестве. По его словам, Фонд борьбы с коррупцией (российские власти объявили его «иностранным агентом») заработал и потратил суммы, которые не совпадают с указанными СК, а ведомство «просто всё придумало». Рассчеты русской службы «Би-би-си» показали, что логика в цифрах СК может быть, но обвинение всё равно выглядит неоднозначно.

Напомним, что по версии СК, связанные с Навальным НКО, «в числе которых "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", "Фонд организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан", "Фонд защиты прав граждан "ШТАБ"» собрали 588 миллионов рублей (период не указывается). Из них якобы на «личные цели» политик потратил 356 миллионов.

Как пишет в своем Facebook Волков, ему совершенно непонятно, откуда взялись эти цифры. По его подсчетам, за последние пять лет фонды, связанные с ФБК, собрали «несколько больше миллиарда». При этом Фонд публиковал всю свою финансовую отчетность. Он удивлен, что следователи решили, будто ФБК пять лет работал на 223 миллиона рублей — с таким бюджетом средняя зарплата одного сотрудника составляла бы около 14 тысяч рублей в месяц, что, заверяет Волков, не так:

«Вы серьезно считаете, что мы на 223 млн рублей работали всей нашей структурой в течение последних пяти лет? А пять тысяч человек пятью хлебами мы не накормили случайно? (...) Да мы одних налогов и взносов на фонд оплаты труда за эти пять лет заплатили больше, чем 223 млн рублей»,

— возмущается оппозиционер. Он приходит к выводу, что «они тупо просто все придумали».

Финансовые сведения о перечисленных СК НКО Навального собрала и русская служба «Би-би-си». Журналисты ссылаются на сведения ФНС и Росстата. По их данным, с 2017 года эти организации собрали пожертвований более чем на 650 миллионов рублей (что превышает заявленные СК 588 миллионов), а потратили в сумме порядка 600 миллионов. Из этой суммы 116 млн, по версии журналистов, пошли на зарплаты, аренду и командировка, а на «проведение расследований, организацию работы штабов и кампании» пошло как минимум 340 миллионов:

«Это примерно эквивалентно сумме, которую, по версии СК, Навальный якобы использовал для собственного обогащения», — пишет «Би-би-си».

Сам Навальный также соглашается в оценке происходящего с Волковым: «Здесь же вообще все цифры взяты с потолка. То есть буквально выдуманы». Он отмечает, что ни разу не получал зарплату в ФБК.

Навальный действительно ежегодно добровольно публикует свою декларацию о доходах. В 2019 году он заработал 5 440 000 рублей или 453 тысячи рублей в месяц. Это его зарплата за услуги юридического обслуживания и организацию работы в ЕСПЧ для предпринимателя Бориса Зимина. В интервью Юрию Дудю он пояснял, что он действительно оказывает юридическую поддержку бизнесмену, но в этом есть элемент помощи ему как политику. Он заверил, что не предоставляет Зимину политической поддержки и они заранее это обговаривали.

К обвинениям следователей у ФБК возникают и другие вопросы. Волков пишет, что удивлен квалификации вменяемого им «преступления»:

«Как вообще им приходит в голову возбуждать дело о "мошенничестве" без потерпевших? Кого обмошенничали-то, кто заявление написал, кто это такой нам отправил 588 млн рублей, а потом пришел в СК жаловаться, что мы их нецелевым образом потратили?» — недоумевает политтехнолог.

Если предположить, что СК и правда опросил тысячи жертвователей и кто-то из них изменил свое отношение к Фонду, по мнению Волкова, «он все равно крутил [бы] пальцем у виска: "мои деньги, я им их пожертвовал именно для того, чтобы они с ними делали то, что считают нужным"».