Путин запретил выдавать данные о недвижимости силовиков и без угрозы безопасности

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому личные данные сотрудников силовых структур, прокуратуры и судей запрещается распространять, даже если это не касается вопросов безопасности. Ранее нельзя было выдавать только данные тех, кому раскрытие таких данных угрожает в плане жизни и здоровья. Этот же запрет теперь распространяется и на их близких.

Теперь адресные бюро, паспортные службы, ГИБДД и информационно-справочные фонды не смогут предоставлять сведения о вышеперечисленных категориях граждан, если это не потребуется для проведения официального расследования или ведомственной проверки на причастность к коррупции. Также сотрудники могут добровольно разрешить выдавать эти данные о себе.

Как неоднократно обращал внимание Sobesednik.ru, в первую очередь эта мера помешает гражданским и журналистским расследованиям фактов коррупции. В пояснительной записке к законопроекту же его авторы из обосновывали его тем, что его отсутствие «негативно влияет на осуществление ими [служащими] своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями».