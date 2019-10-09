О полетах Захарченко за границу по "документам прикрытия" знали в ФСБ

Осужденный на 13 лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко регулярно летал за границу, о чем не могли не знать в ФСБ, выяснила «Новая газета».

Как сообщается, он по несколько раз за год летал в разные города мира: Нью-Йорк, Тель-Авив, Мюнхен, Дубай и не только. При этом он являлся старшим офицером МВД и имел доступ к секретной информации, то есть получить загранпаспорт мог лишь после одобрения ФСБ, однако, как утверждается в расследовании, никаких запросов на этот счет Захарченко не делал, а летал по «документам прикрытия».

Перелеты полковник МВД совершал, как правило, на бизнес-джетах.

Авторы материала предполагают, что некоторые поездки совершались «с какими-то очень серьезными поручениями», и высказают версию, что они связаны с деятельностью «покровителей» Захарченко, работавших в управлении «М» ФСБ, который и вел дело самого полковника. При этом «Новая газета» приводит комментарий одного из сотрудников управления «М»: «Поначалу даже не верил, что его будут задерживать... Десять лет никто не трогал», — что явно свидетельствует об осведомленности ФСБ о многолетней деятельности полковника Захарченко.

Сам осужденный в интервью «МБХ Медиа» свою вину отрицает, объясняя, что его подставили коррумпированные офицеры силовых структур при участии бизнесмена, расследованием дела которого он занимался.