К главреду расследовательского издания The Insider пришли силовики

Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов сообщает в своем Twitter, что к нему пришли представители правоохранительных органов. Он предполагает, что готовится обыск и просит помощи адвокатов.

«Видимо к у меня обыск. Стучится полиция. Литовский бульвар 5/10 кв 164. Адвокат не помешал бы», — пишет Доброхотов.

Также о визите силовиков домой к журналисту сообщила ОВД-Инфо супруга журналиста. Издание также передает, что адвокат «Правозащиты Открытки» Оксана Опаренко уже выехала по указанному журналисту адресу.

Расследовательский проект The Insider пять дней назад был признан «иностранным агентом». Издание отказалось использовать соответствующую маркировку в своих материалах, заявив, что оно зарегистрировано в Латвии и будет работать по законам Латвии. Юридического лица в России у него нет, так что оно не опасается штрафов. Однако его главред живет и работает в России.

Журналист-расследователь The Insider и Sobesednik.ru Сергей Ежов сообщает в своем Twitter, что сегодня Доброхотов планировал улететь из России.

В редакции The Insider считают, что формальным основанием для обыска могло стать дело о клевете, возбужденное из-за материала издания, в котором журналисты рассказывали, как голландский журналист Максимилиан Бернардус Вилем Ван дер Верфф сотрудничал с российским ГРУ и Минобороны РФ, запуская фейки о сбитом Boeing MH17.

The Insider участвовал во многих расследованиях о деятельности российских спецслужб, включая нашумевший материал об отравлении Алексея Навального.