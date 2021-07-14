The Insider* не будет маркировать свои материалы как "иноагент"

Главный редактор The Insider* Роман Доброхотов заявил, что они не будут маркировать свои публикации как материалы, созданные «СМИ-иностранным агентом», потому что издание зарегистрировано не в России. Об этом он сообщил телеканалу «Дождь».

Как рассказал главред издания, оно зарегистрировано в Латвии, поэтому штрафовать за неисполнение закона об «иноагентах» в России некого. Он считает, что их ситуация отличается от других, например в той, в которой оказалась «Радио Свобода» (признана Минюстом иноагентом), их оштрафовали на 169 миллионов рублей и составили более 650 протоколов из-за неисполнения закона.

Как отметил Доброхотов, у них в отличие от «Радио Свобода» нет представительства в России, поэтому преследование его и журналистов издания могут начать только «по беспределу». «Но пока что я сам даже не иностранный агент, да и я не получаю средств из-за рубежа, поэтому не очень понятно, как меня можно назвать иностранным агентом», – почеркнул он.

Как сообщалось ранее, 23 июня общественно-политическое издание The Insider* пополнило список СМИ, выполняющий функции иностранного агента на территории РФ. Кроме того, в списке оказались пять членов редакции: Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина, Алексей Пастернак.

*«The Insider» внесён Минюстом РФ в реестр СМИ – иностранных агентов