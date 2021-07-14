Сегодня, в 18:28

Пока вы были на работе 23 июля: Еще одно СМИ и 5 журналистов признали иноагентами, а в Москве сменяют судей

Sobesednik.ru подводит для читателей новостные итоги дня

Фото: Instagram, Global Look Press

Общественно-политическое издание The Insider пополнило список СМИ, выполняющий функции иностранного агента на территории РФ, сообщает телеграм-канал Sota. Кроме того, в списке оказались пять членов редакции: Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождкесвтенский, Юлия Апухтина, Алексей Пастернак.

В Москве сменился судья одной из самых скандальных районных инстанций – Басманного суда. В случае одобрения Верховного суда и подписи президента, его возглавит экс-глава Гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону Владимир Голованов.

Действующая судья Басманного Ирина Вырышева же рекомендована к повышению до судьи Мосгорсуда.

В Забайкалье в зоне подтопления оказались более 2 500 человек, включая более 600 детей. Вода настигла 63 приусадебных участка и 500 жилых домов. Под водой оказался один автомобильный мост. Причина ЧП – резкое поднятие уровня реки Кия.

Редакция газеты «Ведомости» сообщила, что их сайт подвергся DDoS-атаке после публикации колонки их бывшего корреспондента Ивана Сафронова, который сейчас находится в СИЗО «Лефортово» из-за дела, в котором ем инкриминируют госизмену. 

Коротко о другом:

  • Центробанк на 1% поднял ключевую ставку – до 6,5%. Так регулятор надеется вернуться к показателю инфляции в 4%.
  • В Следственном комитете зампред Александр Клайс заверил, что Петербург незаслуженно получил статус «Расчленинграда». По его словам, такие преступления происходят во всей России.
  • Разработавшая форму для российских спортсменов на Олимпиаде в Токио компания «За спорт» оказалась в процессе банкротства.

Среди самых читаемых сегодня материалов на Sobesednik.ru:

  • Девушка, сбившая трех детей на пешеходном переходе, двоих их них насмерть, все же хочет добиться домашнего ареста на время следствия
  • Сторонники оппозиционера Навального Мария Певчих и Георгий Албуров рассказали, как глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин организует свою избирательную кампанию в Саратовской области

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 1 день назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 1 день назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 1 день назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 1 день назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 2 дня назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Политика 21 минуту назад

"Санитарное дело" убивает детей Анастасии Васильевой

Общество 32 минуты назад

"Володин – это не фамилия, это принадлежность": в сети комментируют новый фильм команды Навального

Общество 45 минут назад

"Москва прошла пик заболеваемости": жители столицы подняли Собянина на смех после его заявления

Политика 59 минут назад

"Маразм уже": россияне врезали Лаврову за очередную отговорку и призвали его к отставке

Общество 1 час назад

"На миллионах россиян ставились опыты": Несмиян поймал главу Минздрава на признании

Общество 2 часа назад

"А за расстегнутую ширинку камеры штрафовать не будут?" В сети возмущены новым штрафом от ГИБДД

Общество 2 часа назад

Басманный суд возглавил военный судья

Общество 2 часа назад

«Скоро к дисковым телефонам вернемся»: россияне оценили новость, что кнопочные телефоны снова пользуются спросом

Общество 3 часа назад

В Москву вскоре вернется жара до +32°C, но продлится она недолго

Общество 3 часа назад

В зоне подтопления в Забайкалье оказались 2500 человек, в том числе 625 детей

Политика 4 часа назад

Сайт "Ведомостей" упал под DDoS-атакой после публикации колонки Ивана Сафронова

Общество 4 часа назад

"Даже не скрывают, что проводят опыты": россияне взбудоражены заявлением Мурашко о вакцинах

Общество 5 часов назад

Никита Кричевский: как мы сами себе нагадили со "Спутником V"

Общество 5 часов назад

Директора, вступившего в перепалку с губернатором из-за ремонта школы, отстранили

Общество 6 часов назад

Шон Пенн отказался сниматься в сериале, пока не привились все участники проекта

Общество 6 часов назад

"Пенсионный туризм": политолог раскрыл последствия выдачи пенсий гастарбайтерам

Общество 7 часов назад

"Хватит пудрить людям мозги": россияне взбесились из-за новых рекомендаций по COVID-19

Политика 8 часов назад

Крым вернулся в состав Украины. Но пока лишь на карте Олимпиады в Токио

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика