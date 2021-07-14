Пока вы были на работе 23 июля: Еще одно СМИ и 5 журналистов признали иноагентами, а в Москве сменяют судей

Общественно-политическое издание The Insider пополнило список СМИ, выполняющий функции иностранного агента на территории РФ, сообщает телеграм-канал Sota. Кроме того, в списке оказались пять членов редакции: Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождкесвтенский, Юлия Апухтина, Алексей Пастернак.

В Москве сменился судья одной из самых скандальных районных инстанций – Басманного суда. В случае одобрения Верховного суда и подписи президента, его возглавит экс-глава Гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону Владимир Голованов.

Действующая судья Басманного Ирина Вырышева же рекомендована к повышению до судьи Мосгорсуда.

В Забайкалье в зоне подтопления оказались более 2 500 человек, включая более 600 детей. Вода настигла 63 приусадебных участка и 500 жилых домов. Под водой оказался один автомобильный мост. Причина ЧП – резкое поднятие уровня реки Кия.

Редакция газеты «Ведомости» сообщила, что их сайт подвергся DDoS-атаке после публикации колонки их бывшего корреспондента Ивана Сафронова, который сейчас находится в СИЗО «Лефортово» из-за дела, в котором ем инкриминируют госизмену.

Коротко о другом:

Центробанк на 1% поднял ключевую ставку – до 6,5%. Так регулятор надеется вернуться к показателю инфляции в 4%.

В Следственном комитете зампред Александр Клайс заверил, что Петербург незаслуженно получил статус «Расчленинграда». По его словам, такие преступления происходят во всей России.

Разработавшая форму для российских спортсменов на Олимпиаде в Токио компания «За спорт» оказалась в процессе банкротства.

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