ЦБ поднял ставку сразу на 1%. Столь радикальный шаг объясняют борьбой с ростом инфляции

Центробанк поднимает значение ключевой ставки сразу на 1 п.п. — это в четыре раза больше, чем традиционное колебание и вдвое радикальнее, чем уже предпринятые ранее шаги. Теперь значение ключевой ставки составляет 6,5%. Столь радикальное её увеличение обусловлено ростом инфляционных рисков. В дальнейшем этот шаг в теории может привести к увеличению банковских ставок по депозитам.

«C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%», — говорится в пресс-релизе Банка России

По прогнозу регулятора, в 2021 году годовая инфляция может составить 5,7-6,2%. В июне годовая инфляция увеличилась до 6,5% по сравнению с 6% в мае. Также отмечается рост инфляционных ожиданий среди граждан страны и предприятий, что лишь усиливает риски роста инфляции.

Центробанк отмечает, что снижение стремления домохозяйств к сбережению, которое обусловлено двумя факторами: низкими процентными ставками на сберегательных вкладах и ростом цен на продукты.