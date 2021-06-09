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Инфляция уже рекордная и продолжит расти как минимум до осени – Центробанк

Набиуллина ожидает роста инфляции в ближайшие месяцы. Цены замораживать нельзя, а ставка будет повышаться

Фото: Global Look Press

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что плановых показателей по инфляции в 4% удастся достичь лишь ко второй половине следующего года. Пока что рост цен будет лишь увеличиваться, несмотря на достижение рекордных за последние несколько лет показателей.

«Эффект от повышения ставки будет проявляться постепенно. В течение ближайших месяцев инфляция может еще немного повыситься. А понижение темпов начнется осенью», — пояснила председатель Центробанка в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, что в мае уровень инфляции достиг 6,02% по всем категориям товаров и 7,4% в сегменте продуктов питания. В борьбе с ростом цен ЦБ последовательно резко повышает ключевую ставку, что также ведет к росту ставок по депозитам.

Набиуллина отмечает, что регулирование цен в данном случае не выход, оно допустимо в качестве очень временной меры, но если переборщить с ним, возникнет черный рынок и дефицит товаров. 

При этом инфляционные ожидания способствуют росту: «Если вы ждете высокую инфляцию, вы не будете сберегать. Если к этому добавить низкие процентные ставки по депозитам, то точно пойдете потреблять. А если еще и дешевые кредиты дать, возьмете их», — объяснила глава Банка России. Всё это приводит к ускорению роста цен и именно из-за этого механизм повышения ключевой ставки должен помочь охладить инфляцию. Если этого не делать, «высокая и неконтролируемая инфляция больно ударит по всем».

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